Amici 23, Holden assente al pranzo di Natale dei ragazzi: cosa è successo?

Nel corso del daytime di oggi ad Amici 23, i ragazzi si sono riuniti per celebrare il Natale, ma i fan hanno notato l'assenza di Holden. Cos'è successo?

Il daytime di Amici 23 di oggi, venerdì 22 dicembre, l'ultimo prima della pausa natalizia, ha mostrato il clima festoso in casetta, con i ragazzi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi in procinto di godersi il pranzo di Natale. Tuttavia, i fan del programma hanno notato un dettaglio importante: Holden era assente nella lunga tavolata di allievi, pronti a festeggiare.

Amici 23, Holden assente al pranzo di Natale degli allievi: cosa sta succedendo?

Dato che l'allievo è stato protagonista, sempre in questo daytime, di un acceso scontro con Rudy Zerbi, che l'ha rimproverato per il suo comportamento delle ultime settimane, i fan si sono subito allarmati. Il cantante, infatti, ha spesso lamentato di essere tacciato per bugiardo e che vengono riportate sul suo conto frasi che lo dipingono come in realtà non è:

"Mi sono stancato di sentir dire cose su di me che non sono vere. Qui le cose vengono riportate sempre in maniera errata"

Quando il confronto si è concluso e la produzione ha mandato in onda i festeggiamenti di Natale, i fan del programma hanno notato che Holden non era presenta alla tavolata di allievi riuniti.

La sua assenza ha generato diverse ipotesi e dubbi, perché dati i precedenti si è pensato che potesse essere stato cacciato dal talent o abbia deciso di abbandonare la scuola di sua volontà.

