Amici 23, Giulia Stabile consola Gaia dopo la fine della storia con Mida: "Pensa a ciò che di bello ti ha lasciato" [VIDEO]

Nel daytime di Amici 23 di oggi, Giulia Stabile ha consolato Gaia per la fine della storia con Mida. Ecco cosa le ha detto la ballerina.

Domani sera su Canale5 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 23: in attesa di scoprire chi, tra gli allievi rimasti, sarà eliminato dal programma di Maria De Filippi, i ragazzi sono impegnati nelle ultime prove. Come mostra un video del daytime di oggi, 5 aprile, nella sala prove di ballo si sono confrontate Gaia e Giulia Stabile.

Amici 23, Giulia Stabile conforta Gaia dopo la fine della sua storia con Mida [VIDEO]

La vincitrice di Amici20 è oramai da diverso tempo nel team dei professionisti ed è sempre stata una fonte di consigli e conforto per gli allievi del programma. In particolare, la ballerina ha stretto amicizia con Gaia, allieva di Raimondo Todaro, e già in un'altra occasione l'ha rassicurata riguardo alle sue insicurezze e dubbi sul suo aspetto fisico. Dopo alcune prove, Giulia e Gaia si sono confrontate sull'esperienza del Serale e l'allieva di questa edizione ha commentato che per lei è un momento molto complesso, perché se da un lato è felice dei risultati raggiunti e di essere arrivata al Serale, dall'altro avverte la solitudine ora che Nicholas è stato eliminato. Con il ballerino, infatti, Gaia aveva legato molto e anche quando era finita con Mida Nicholas le è stato molto vicino.

Giulia l'ha rassicurata, portandole come esempio la sua esperienza e le ha consigliato di prendersi questo tempo in cui è da sola per conoscere meglio sé stessa:

"Quando mi sono dedicata del tempo è andata meglio, ho capito tante cose e sono cresciuta un altro po'. Questa esperienza non capiterà più, quindi, goditi tutto."

Le sue parole hanno commosso Gaia e l'hanno spinta a lasciar andare il suo dolore e la sua speranza. La ballerina ha ammesso di essere felice nella scuola e che non vorrebbe mai andar via, ma che c'è anche la situazione con Mida che non è chiara e che le provoca diversi dubbi. Già nel precedente daytime, infatti, Mida le aveva chiesto un consiglio su una canzone e la ballerina si era avvicinata a lui, beccandosi un rimprovero da Lucia. Eppure, Gaia ha ancora dei dubbi:

"Con Christian la situazione è strana, parliamo come se non fosse successo nulla, però continuo a pensare che è strano...No, no, ora sto meglio, se lo sento cantare ho quel magone allo stomaco, ma poi mi passa. Il distacco mi ha fatto bene nella danza, è un paradosso, non avrei mai preso una decisione così, però, mi fa bene in sala"

Gaia ha sottolineato che la vicinanza di Mida, Nicholas e Martina è stata fondamentale, anche se con Mida ha provato dei sentimenti diversi per la prima volta e Giulia, saggiamente, le ha consigliato di far tesoro della presenza di ognuno e di ciò che gli altri allievi le hanno dato:

"Prendi tutto ciò che di bello hai appreso qui, ciò che di bello ti hanno dato e portalo fuori di qui, con te!"

