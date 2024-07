Amici 23, Giovanni Tesse: "Sto vivendo il perido più felice della mia vita"

Gossip TV

Giovanni Tesse di Amici 23 si è raccontato a Dimmi di te, il format di Lorella Cuccarini. Vediamo insieme cosa ha rivelato!

Giovanni Tesse è stato uno dei ballerini di Amici 23 e con la sua solarità ed energia ha conquistato il pubblico di casa. Unico ballerino di latino nella scuola, Giovanni ha partecipato al Serale del talent di Canale5 nella squadra di Raimondo Todaro e, pur non essendo arrivato in Finale, il suo percorso è stato ricco di soddisfazioni e traguardi.

Amici 23, Giovanni Tesse si racconta: "Sto vivendo il periodo più felice della mia vita"

Oltre al successo che gli ha fatto raggiungere Amici di Maria De Filippi, Giovanni Tesse ha vissuto una serie di vittorie anche al di fuori del talent: l'ultima è la sua presenza nel corpo di ballo di Cornetto Battiti Live, l'evento musicale più atteso dell'estate. Come già altri suoi ex compagni della scuola di Amici, anche Giovanni Tesse è stato ospite di Lorella Cuccarini per il suo format Dimmi di te e all'insegnante del programma ha dichiarato di star vivendo il periodo più bello della sua vita:

"Come sto? Sto bene, anzi, benissimo. Sto vivendo il periodo più bello della mia vita, sto vivendo un sogno, non posso lamentarmi."

Lorella Cuccarini ha ripercorso il percorso di Giovanni nella scuola: Raimondo Todaro chiese un banco per lui e il ballerino, a distanza di mesi, ancora non riesce a realizzare ciò che era successo:

"Ancora non riesco a raccontare cosa è successo. Io ad Amici, era una sogno. Avevo già provato a entrare, l'anno prima, ma dopo una sola puntata sono stato mandato via. Ma questa porta in faccia mi ha aiutato, perché dopo un anno sono stato chiamato"

Il ballerino ha ricordato anche l'opposizione di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e le parole di quest'ultimo nei suoi confronti. Per accedere alla scuola, infatti, era necessario ottenere la maggioranza di sì da parte dei professori e, non tanto le parole della severa maestra di ballo, ma quelle del produttore musicale lo avevano colpito: "Rudy mi disse 'per me non fa la differenza' e questa è stata una vera pugnalata".

Essendo l'unico ballerino di latino-americano, Giovanni ha ammesso di aver sentito molto la responsabilità di rappresentare la categoria, ma anche avrebbe anche voluto che ci fossero altri latinisti con cui potersi confrontare e sfidare. Prima di partecipare ad Amici, Giovanni aveva già vinto alcune gare insieme alla sorella, sua partner di ballo: "Sono stato due volte campione di ballo, poi siamo arrivati in semifinale ai mondiali per la categoria under21".

Sull'esperienza nel talent di Canale5, Giovanni ha ammesso che non si aspettava certo di durare così tanto o di vivere questo percorso così ricco:

"Sono un pessimista, anche se non sembra, però pensavo ogni giorno che sarei uscito, anche nel pomeridiano. Non pensavo di durare così tanto, né di vivere un percorso così ricco e bello. Non sono mancati i momenti critici, ho anche cominciato ad apprezzare quello che facevo, mi alzavo la mattina e andavo in sala per distruggermi, per allenarmi, perché poteva fare la differenza nella classifica. Tutti mi vedono come un ragazzo solare e sì mi sono divertito molto, anche nel mio modo di parlare so di far sorridere, sono felice di trasmettere questa solarità"

Amici 23, Giovanni Tesse: "Ho vissuto bene l'eliminazione, perché..."

Giovanni ha poi raccontato di come ha vissuto il momento più duro: quello dell'eliminazione dal Serale. Anche se per lui non è stato semplice assistere all'eliminazione di alcuni dei suoi compagni e gli ha dato per la prima volta la consapevolezza di ciò che stava accadendo:

"La mia eliminazione è avvenuta in casetta e l'ho presa bene. Sapevo che, anche se mi avessero eliminato alla prima o terza puntata, so che sarei stato contento, perché avevo dato tutto me stesso. Però è stata dura vedere il programma per altre 4/5 puntate senza di te"

In maniera molto dolce e affettuosa, Giovanni ha poi elogiato i suoi compagni di talent, augurando loro di poter andare avanti e raggiungere tutti i traguardi che desideravano ottenere. Il ballerino ha poi ammesso che dopo l'uscita dal talent si è reso conto che ora bisognava rimboccarsi le maniche, perché era solo e con le sue forze:

"Dentro la scuola potevano esserci Maria [De Filippi ndr], un professore o un compagno, ma fuori, al di là dei tuoi genitori, ci sei solo tu con le tue forze e devi rimboccarti le maniche"

