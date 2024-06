Amici 23, Giovanni Tesse nel corpo di ballo di Battiti Live: "Il periodo più bello della mia vita"

Gossip TV

Il giovane latinista ed ex allievo della 23esima edizione di Amici, Giovanni Tesse, è tra i ballerini della nuova edizione di Battiti Live, condotto per la prima volta da Alvin e Ilary Blasi.

Battiti Live è tornato quest’anno con una nuova edizione ricca di sorprese. Tra i ballerini che sono entrati a far parte del corpo di ballo anche tre amatissimi ex allievi di Amici 23: Sofia Cagnetti, Lucia Ferrari e Giovanni Tesse. Proprio quest'ultimo si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha raccontato tutte le bellissime emozioni che sta vivendo in questo periodo speciale.

Giovanni Tesse tra i ballerini professionisti di Battiti Live dopo Amici

Cresce l'attesa per la nuova stagione di Battiti Live, che verrà trasmessa il prossimo 8 luglio 2024 per la prima volta su Canale 5. Al timone Ilary Blasi e Alvin, che prenderanno il posto dei veterani Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Terza new entry è Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia la Notizia e opinionista social del Grande Fratello, che prenderà il posto di Mariasole Pollio. Per quanto riguarda il corpo di ballo, invece, ci saranno anche tre ballerini della 23esima edizione di Amici, ovvero Sofia Cagnetti, Lucia Ferrari e Giovanni Tesse.

Una grande soddisfazione per i tre ex allievi di Emanuel Lo e Raimondo Todaro, che li hanno seguiti e supportati durante il loro percorso ad Amici 23. A rompere il silenzio sulla sua partecipazione a Battiti Live è stato il latinista Giovanni, che ha deciso di condividere le sue emozioni sui social con i suoi numerosi fan:

È un periodo speciale...Il periodo più bello della mia vita. Sarò per la prima volta sul palco di Battiti Live. Da bambino ho sempre sognato di lavorare facendo ciò che mi piace e anche se non so se durerà per sempre sto provando in tutti i modi a godermi al massimo ogni singolo istante di tutto ciò. Ringrazio tutte le persone che mi sono vicine in questo periodo e che sono contente per quello che sto costruendo e realizzando. Senza il vostro supporto non sarei così felice.

Giovanni Tesse conquista tutti

Giovanni Tesse è stato uno dei protagonisti più amati della 23esima edizione di Amici. Carismatico, dolce e molto determinato. Entrato in corsa nel talent show di Maria De Filippi fortemente voluto da Raimondo Todaro, che lo ha sempre seguito e sostenuto a gran voce, il giovane latinista ha conquistato tutti sia dentro che fuori la scuola di Canale 5 con il suo talento, energia e spontaneità. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione ad Amici, Giovanni è tra i ballerini professionisti di Battiti Live, l'evento musicale più atteso dell'estate, realizzando così un grande sogno.

