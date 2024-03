Amici 23, Giovanni Tesse fuori dal Serale: "L'esperienza più bella della mia vita, sono consapevole che..." (VIDEO)

Gossip TV

Le prime dichiarazioni del latinista Giovanni dopo l'eliminazione da Amici 23.

La seconda puntata del Serale di Amici 23, andata in onda ieri su Canale 5, ha visto l'eliminazione dei ballerini Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. Se l'allievo di Emanuel Lo ha lasciato il programma subito dopo la prima manche, il latinista ha ricevuto l'esito del ballottaggio in casetta insieme a Marisol Castellanos.

Le prime parole di Giovanni

Dopo Nicholas Borgogni, anche Giovanni Tesse è stato eliminato dal Serale di Amici 23. Il giovane allievo di Raimondo Todaro è stato costretto a lasciare il talent show di Maria De Filippi dopo aver perso al ballottaggio finale contro Marisol Castellanos. Intervistato da Witty, il latinista ha raccontato tutte le emozioni vissute nella scuola:

Non so chi vi farà ridere ora che sono uscito! Gli ho già scritto una lettera a loro (i ragazzi della scuola ndr) in cui gli dico che sono troppo bravi! È stata l'esperienza senza dubbio più bella della mia vita, ringrazio Raimondo e Maria per avermi dato questa possibilità, tutti i professionisti perché sono consapevole che per fare una lezione con me ci vuole tanta pazienza.

Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Nicholas e Giovanni, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Dustin, Marisol, Petit e Holden per il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Gaia, Martina e Lil Jolie per la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro; Sarah, Mida, Lucia e Sofia per il team CuccaLo.

