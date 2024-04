Amici 23, Giovanni Tesse era innamorato di qualcuna nel talent? La sua risposta spiazza i fan!

Gossip TV

Uno degli allievi di Amici 23, il ballerino Giovanni Tesse, è tornato a parlare della sua esperienza all'interno del programma. E, a sorpresa, ha svelato per chi aveva una cotta nel programma!

Giovanni Tesse è stato uno tra gli allievi di questa edizione di Amici 23 più amati dai fan: scanzonato, ironico e gran lavoratore, è arrivato al Serale, ma è stato eliminato nel corso della seconda puntata, insieme a Nicholas Borgogni. L'ex allievo di Raimondo Todaro è tornato a raccontare della sua esperienza nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi e ha svelato se aveva una cotta per qualcuno nel programma. La sua risposta ha spiazzato i fan!

Amici 23, Giovanni Tesse si sbilancia e svela per chi aveva una cotta nel programma. La sua risposta spiazza i fan!

Giovanni Tesse ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, svelando cosa pensa del suo maestro di ballo, il latinista Raimondo Todaro, e anche quanto è stata importante per lui l'esperienza nel talent di Maria De Filippi. Sul rapporto Todaro, in particolare, Giovanni ha ammesso di vedere in lui una figura paterna anche perché è stato l'unico a supportarlo e a sostenerlo nel programma. E anche ora che è fuori dalla trasmissione GIovanni non nasconde che sarà per sempre un punto di riferimento e una persona su cui sente di poter contare.

Il ballerino ha avuto parole affettuose anche per Francesca Tocca, moglie di Todaro e professionista, con cui spesso ha ballato: anche la ballerina è stata definita come una madre per lui, anzi, anche di più:

"Francy con me è stata una mamma, una migliore amica, una sorella che ha fatto di tutto con una pazienza infinita pur di far uscire la parte migliore di me sotto tutti i punti di vista. Ti voglio un bene dell'anima ballerina mia"

Sul percorso trascorso all'interno della casetta e con gli altri ragazzi, Giovanni ha dichiarato che si è trattato del periodo più bello della sua vita e ha affermato che tutti i ragazzi con cui ha condiviso il talent sono meravigliosi: "A loro devo un sacco di cose e sono sicuro che non li dimenticherò mai". Ora che è fuori dalla trasmissione, Giovanni ha anche dichiarato che intende continuare a perseguire il suo sogno e che non vuole farsi sviare da nessuna distrazione e concentrarsi sulla danza.

Poi, alla domanda se avesse una cotta per qualcuno all'interno del talent, Giovanni ha risposto spiazzando completamente i fan: "Sì, avevo un debole segreto per la maestra Celentano". Ovviamente, si tratta di una risposta ironica e che ancora una volta sottolinea il carattere giocherellone e burlone del ballerino.

Amici 23, Giovanni Tesse si racconta dopo il percorso nel talent!

Rispondendo alle domande dei fan nel box di Instagram, Giovanni Tesse ha confermato che se dovesse racchiudere l'esperienza del talent in poche parole, descriverebbe il percorso così:

"Emozionante, impegnativo e indelebile"

A Verissimo, Giovanni era stato ospite insieme a Nicholas Borgogni e lì aveva raccontato dei grandi sacrifici che i suoi genitori avevano fatto perché potesse ballare e inseguire il suo sogno. Per il ballerino, infatti, la danza è sempre stata la sua priorità e a proposito dell'amore non ha nascosto che, almeno per il momento non è qualcosa su cui vuole concentrarsi.

