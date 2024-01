Amici 23, Giovanni si enstusiama per i complimenti di Alessandra Celentano e promette:"Ce la metterò tutta, ma..."[VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, 18 gennaio, Giovanni ha ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano. Entusiasta per i (pochi) complimenti ricevuti dalla severa insegnante, il ballerino promette che ce la metterà tutta per il compito...ma ha anche una richiesta!

Amici 23, Giovanni promette alla maestra Celentano di impegnarsi al massimo nel compito...ad una condizione!

Nella lettera che arriva nella casetta del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Giovanni si ritrova meravigliato a leggere qualche parola benevola della maestra Alessandra Celentano:

"Giovanni, se avessi studiato classico fin da piccolo, mi saresti piaciuto sicuramente molto"

Al ballerino è bastata questa frase di apertura per gasarsi e accettare contento il compito - una coreografia spiritosa ma con tecnica, come ha dichiarato la maestra - e a promettere alla Celentano di impegnarsi al massimo...ma a una condizone:

"Sono contento che abbia cambiato idea su di me, per me è tantissimo....Cara Maestra Celentano, io ci proverò a fare tutti i giri della coreografia, però, siccome è un punto sul quale devo migliorare, se è possibile, avrei una richiesta: modificare i giri alla seconda...So che la risposta è scontata, ma ci provo. Grazie per i consigli e i complimenti. Un bacio!"

Proprio come ha previsto il ballerino, quando Giovanni si presenta in sala prove si trova la risposta di Alessandra Celentano: lasciandolo sorpreso, la coach gli consente di modificare e semplificare alcuni dei passi, però, prima almeno dovrà provare a svolgere la coreografia per intero. La simpatia di Alessandra Celentano per Giovanni è aumentata molto nel corso delle puntate: per la coach, infatti, il ballerino si impegna costantemente e ha addirittura svolto un'esibizione con Umberto Gaudino che ha definito "da Serale!"

