Amici 23, gara inediti per i cantanti: preoccupa l'assenza di Holden. Interviene Maria De Filippi! [VIDEO]

Nel daytime di Amici 23 di oggi, 24 aprile, Holden è stato assente alla gara inediti, scatenando la preoccupazione generale dei fan. Maria De Filippi è intervenuta a chiarire la questione!

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, mercoledì 24 aprile, su Canale5 è andata in onda la gara inediti per i cantanti della scuola di Maria De Filippi. I fan del programma che hanno seguito la puntata, tuttavia, hanno subito notato l'assenza di Holden. Cosa sarà successo? A spiegare come stavano le cose è intervenuta la conduttrice.

Amici 23, gara inediti, ma Holden assente: che succede? Maria De Filippi interviene e svela come stanno le cose! [VIDEO]

In attesa di scoprire cosa succederà nella sesta puntata del Serale di Amici, oggi, 24 aprile, i cantanti si sono esibiti con i loro inediti di fronte agli speaker delle principali radio su cui i loro pezzi saranno lanciati. Dei cantanti erano presenti tutti - Mida, Petit, Sarah e Martina - tranne uno: Holden. La sua assenza è stata notata subito, anche perché con il procedere delle puntate del Serale gli allievi vengono eliminati e il loro numero nella scuola si ridurrà sempre di più fino alla Finale del talent.

Nel caso di Holden, tuttavia, i fan si sono immediatamente allarmati perché non è la prima volta che il cantante è assente in alcune situazioni che prevedono la partecipazione collettiva degli allievi. E già in occasione del lancio del secondo inedito, l'allievo aveva mostrato alcune reticenze e aveva svelato di aver avuto diverse difficoltà a terminare il suo singolo secondo i tempi stabiliti dalla produzione.

Inoltre, quando il Serale era quasi alle porte, Holden aveva lasciato improvvisamente la scuola dopo un'accesa discussione con Rudy Zerbi e quando era ritornato nel programma aveva rivelato che talvolta l'ansia e il panico lo assalivano e lo portavano a volersi isolare per non esserne sopraffatto.

Amici 23, Maria De Filippi svela perché Holden è assente alla gara inediti [VIDEO]

Stando così le cose, perciò, i fan hanno temuto che si trattasse di una situazione simile e che Holden avesse deciso di non presentarsi a causa dell'ansia. Tuttavia a svelare come stavano le cose è stata la conduttrice del talent show: Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, notando la perplessità degli allievi e compagni di Holden di fronte alla sua assenza ha voluto rassicurarli, smorzando la tensione e raccontando che c'era un motivo ben preciso dietro l'assenza di Holden, ma che non c'era nulla di cui preoccuparsi. Con fare ironico e materno, Maria De Filippi ha svelato che Holden era assente perché ancora in ritardo con la consegna del terzo inedito:

"Holden non è qui perché è un po' in ritardo nella consegna dei pezzi"

Ovviamente, sul web i fan da un lato si sono sentiti rassicurati, ma hanno anche fatto notare che il ritardo di Holden è dovuto anche al fatto che il cantante scrive e produce tutto da solo i suoi pezzi. "Dire che si produce i pezzi da solo faceva schi**?" si legge tra i vari commenti a sostegno dell'allievo.

“holden è in ritardo rispetto agli altri”

PERCHÉ DIRE CHE SI PRODUCE I PEZZI DA SOLO FACEVA SCHIFO#Amici23pic.twitter.com/nuxMDAbBdH — sara ; 🪐 (@mattinosenzalba) April 24, 2024

