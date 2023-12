Amici 23, gara di inediti: Ayle assente a causa di un provvedimento deciso da Anna Pettinelli [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi ad Amici 23 è andata in onda la gara inediti per le radio. Grande assente è stato Ayle, a causa di un provvedimento deciso da Anna Pettinelli.

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, mercoledì 20 dicembre, su Canale5 è andata in onda la gara inediti per le radio. Grande assente in puntata è stato Ayle, l'allievo di Anna Pettinelli. Il cantante, infatti, è stato soggetto a un provvedimento disciplinare deciso dalla sua coach, in seguito all'ennesima infrazione del regolamento.

Amici 23, Ayle assente nella gara inediti per le radio: c'entra Anna Pettinelli

Mentre nel corso del daytime del talent di Maria De Filippi andato in onda ieri pomeriggio, Ayle e altri due cantanti sono stati colpiti da un provvedimento per via della scarsa serietà mostrata durante il riscaldamento vocale mattutino, Ayle ha dovuto incontrare la sua coach Anna Pettinelli perché oltre a questa infrazione ne ha commessa un'altra: ha usato internet, violando palesemente le regole della scuola.

In un primo acceso confronto con la sua coach, in cui Pettinelli ha minacciato di cacciarlo dalla scuola, perché stanca del suo comportamento:

"Ayle, io detesto perdere tempo per riprendere te. Io non so veramente cosa fare, non riesco a capire se tu riesci ad avere coscienza di dove ti trovi, della fortuna che hai a stare qua dentro. Ci sono delle regole e tu le disattendi sempre. Ne hai fatte troppe. Non mi devi chiedere scusa, sono stufa. Ogni giorno c’è un provvedimento. Ma tu pensi che noi siamo cretini? Sai quali sono le regole ma tu lo fai lo stesso, perché devi disattendere tutte le regole? Fai come ca**o ti pare. Io ti vengo incontro, ti do fiducia, ti parlo ma mi sento presa per il cu*o Ayle e questa è una cosa che non sopporto! Adesso che devo fare con te? Ti devo buttare fuori la scuola? In questo momento mi girano talmente tanto che per me puoi fare le valigie e andare. Tutti i tuoi propositi, sono tutte ca**ate. Adesso vattene che devo pensare cosa devo fare con te! Delle tue scuse adesso non ci faccio niente"

La coach, tuttavia, dopo un'attenta riflessione e dopo aver placato la sua rabbia, ha riconvocato l'allievo e gli ha comunicato la sua decisione finale: non avrebbe cacciato Ayle dalla scuola, ma l'allievo non avrebbe preso parte alla gara inediti per le radio che si è tenuta oggi:

"Ayle, meno male che mi sono presa del tempo per pensare al tuo provvedimento perché se avessi dato retta a tutto quello che ci siamo detti e quello che hai fatto, tu non saresti più nella scuola. Ho scoperto che non sei stato il solo, Holden ne sa qualcosa e spero che Rudy prenda un provvedimento nei suoi confronti, come io sto facendo con te. Io spero che tu abbia capito cosa significa stare nella scuola di Amici, ma il provvedimento arriva lo stesso. Domani ci sarà una gara di inediti, importante con le radio, alla quale tu non parteciperai"

Scopri le ultime news su Amici