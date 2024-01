Amici 23, Gaia si sfoga con Giulia Stabile: "Ho paura di non essere abbastanza, mi sento inferiore" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi ad Amici 23, Gaia si è lasciata andare a un lungo sfogo con Giulia Stabile. Ecco cosa è successo.

Nel daytime di oggi, 11 gennaio, ad Amici23, Gaia si è lasciata andare a un lungo sfogo con Giulia Stabile, a causa delle sua insicurezze. La ballerina del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi aveva terminato da poco le prove in sala ed è stata presa da un momento di sconforto.

Amici 23, Gaia in lacrime con Giulia Stabile: "Mi sento inferiore agli altri"

Dopo le prove di domenica sera in sala studio, dove Gaia ha potuto provare le sue coreografie in totale solitudine, la ballerina di Raimondo Todaro è tornata in casetta molto abbattuta e a nulla sono valse le parole di incoraggiamento di Nicholas e Martina: Gaia, infatti, è apparsa inconsolabile. La ballerina ha lamentato un forte scomposto e non riusciva a darsi pace perché la sua coreografia mancava di qualche elemento che la rendesse unica.

Per aiutarla a superare questo momento, la produzione ha consigliato a Giulia Stabile di intervenire: la vincitrice del talent, infatti, è stata spesso oggetto di critiche e ha visto vacillare la sua sicurezza, perciò, è una delle poche che può davvero comprendere come si senta Gaia. Alla ballerina professionista, Gaia ha confessato di sentirsi inadeguata:

"Mi sto bloccando emotivamente, sto avendo difficoltà a lasciarmi andare, ma questo è un problema che mi porto dietro da 4 mesi. Mi accorgo di questo perché la domenica, quando vado in sala da sola, mi sento come vorrei sentirmi anche gli altri giorni della settimana. Ho vergogna, mi sento troppo inferiore, mi metto a paragone con gli altri, sì. Non riesco proprio...So che a livello emotivo posso fare di più e mi arrabbio. Già ho mancanze tecniche, poi mi faccio le pare sul fisico, se neppure a livello emotivo riesco, sono finita. Vorrei essere più sfacciata"

Giulia le ha ricordato che sa come ci si sente, perché anche lei teme il giudizio degli altri e tende a mettersi a paragone, ma Gaia insiste nel dire che vorrebbe mostrare agli altri ciò che sente quando balla:

"Quando ballo sento tantissimo e vorrei trasmetterlo agli altri, ma non so come...Non voglio sprecare questa opportunità. Non voglio avere rimpianti, tante volte penso...mi sono scocciata, mi vergogno e non capisco. Ci sono delle coreografie che mi hanno toccato tanto e non si è visto, ma ho vergogna che se esterno la mia emotività, ho paura che la gente possa pensare che sono ridicola"

Giulia ribatte però che deve dare importanza ad altri pensieri, anche perché "la vergogna non ha una spiegazione, ma nasce da quando ci esponiamo molto e pensiamo di essere giudicati.". La professionista le consiglia di concentrarsi sulla musica e di lasciarsi andare anche solo ascoltando la musica.

Scopri le ultime news su Amici