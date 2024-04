Amici 23: Gaia finisce ancora una volta nel mirino della maestra Celentano, la reazione di Maria De Filippi (VIDEO)

Gossip TV

La maestra Celentano lancia un nuovo guanto di sfida a Gaia in vista della quarta puntata del Serale di Amici 23.

Sabato 13 aprile 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del Serale di Amici. Per l'occasione, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida a Gaia De Martino, la ballerina della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Alessandra Celentano punge Gaia ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici 23, Gaia De Martino è finita nuovamente nel mirino di Alessandra Celentano. In vista della quarta puntata del Serale, che andrà in onda il prossimo sabato su Canale 5, la maestra ha deciso di mettere alla prova la ballerina lanciandogli un guanto di sfida contro Dustin Taylor:

Gaia cambiano genere! Ho deciso di assegnarti una coreografia della tua categoria, modern. Devo essere onesta e dirti che non pensavo arrivassi fino a qua, ma hai dimostrato tenacia e un buon approccio al lavoro. Peccato per le tue insicurezza ancora così evidenti. In questa coreografia contro Dustin dovrai avere: molto controllo del tuo corpo, gambe alte, fiato, molta presenza scenica [...] Dovrai eseguirla esattamente come è stata montata. Voglio vedere una ballerina sicura, precisa con forte presenza scenica, come del resto questo mestiere richiede.

Le insicurezze di Gaia

Dopo aver visto il guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano per la prossima puntata del Serale, Gaia si è lasciata andare a delle confessioni inedite. Interpellata da Maria De Filippi, la ballerina e allieva di Emanuel Lo ha rivelato, tra le lacrime, di non essere contenta della propria fisicità:

Allora...non mi sembra una coreografia impossibile, se non per qualche passaggio. Ci sono molte gambe...non so cosa dire...i capelli legati non sono un problema, non mi spaventa questo. Il problema sono le culotte, che pa**e...Non ce la faccio a vedermi in culotte, non mi piace il mio sedere. Non mi riesco a vedere…mi vedo tozza e con le gambe non mi vedo bene...

Leggi anche Intervista esclusiva a Kumo di Amici 23

La talentuosa e giovane ballerina della scuola riuscirà ad affrontate le sue insicurezze? E soprattutto accetterà il guanto lanciato dalla maestra Celentano? Per scoprirlo non ci resta che attendere la quarta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato 13 aprile alle 21.20 su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su Amici.