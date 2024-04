Amici 23, Gaia saluta i compagni e Mida: "Christian, sei stato il mio primo amore, spero che..." [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, nel daytime di Amici 23, Gaia ha salutato i compagni prima di lasciare la scuola. Ecco le sue parole per Mida!

La quinta puntata del Serale di Amici23 ha visto Gaia De Martino, rappresentata dalla latinista Aurora Renvestal, al ballottaggio con Sarah Toscano. Come svelato dalla conduttrice del talent di Canale5, Maria De Filippi, è stata la ballerina a dover abbandonare la scuola. Durante il daytime di oggi, 22 aprile, Gaia ha voluto salutare i suoi compagni di viaggio e ha rivolto delle dolci parole a ognuno di loro. Oltre che ai suoi amici, Gaia ha salutato in maniera speciale anche Mida, con cui ha avuto una storia nella casetta.

Amici 23, Gaia saluta i compagni, poi a Mida dice: "Sei stato il mio primo amore, spero che..."

La fine della storia tra Mida e Gaia ha lasciato senza parole i fan della coppia: i due dopo diversi tentennamenti si sono scoperti innamorati e hanno deciso di vivere il loro amore nel programma, fino a poche puntate dall'inizio del Serale. In vista della seconda fase del talent, infatti, Mida ha dichiarato a Gaia di non potersi dedicare alla loro storia e che voleva concentrarsi sul suo percorso.

Una fine molto dolorosa, che si è trascinata ancora per diverso tempo: Gaia, infatti, non riusciva a dire del tutto addio al cantante e ogni occasione era per lui un modo di stargli vicino, anche se era evidente che tra loro fosse tutto finito. Mida poi non ha nascosto il suo fastidio alla decisione della ballerina di accettare la proposta di Raimondo Todaro di far ballare Aurora al suo posto, dopo un infortunio. E da queste parole è scaturito un diverbio tra loro che aveva portato Gaia a dichiarare che Mida era interessato più alle logiche del programma che a lei.

Il cantante le aveva poi chiesto scusa, dedicandole alcune barre nella sua performance di El Farsante, cantata sabato sera. E, ora, è stato il turno di Gaia di dedicargli qualche parola prima di abbandonare definitivamente la scuola di Amici.

Amici 23, Gaia e l'addio a Mida: "Non ti dimenticherò, perché..."

Dopo aver salutato tutti i compagni e aver ringraziato ognuno di loro di essere stati una parte importante del suo percorso nella scuola di Amici, Gaia si è rivolta anche a Mida e ha ricordato gli inizi del loro amore:

"Christian, tu sei stato la mia prima relazione. Vorrei ringraziare anche te, perché sei stato importante. Ti auguro di superare gli ostacoli che porti dentro e di realizzare tutti i tuoi sogni. Ognuno di voi sarà per sempre un punto importante della mia vita"

Con queste parole, Gaia ha così detto addio a una parte del suo percorso durato 8 mesi nella scuola di Maria De Filippi. Anche se non è riuscita ad arrivare in Finale, la ballerina ha ricevuto una borsa di studio per il Portogallo, dove potrà studiare e frequentare ambienti del mondo della danza che le permetteranno di crescere ancora di più.

