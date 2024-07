Amici 23, Gaia De Martino rivela: "Quella è stata la prima volta che ho reagito di pancia"

Gossip TV

La ballerina e amata ex allieva della 23esima edizione di Amici, Gaia De Martino, si racconta a Lorella Cuccarini: dall'esperienza nella scuola di Amici al rapporto speciale nato nel programma con il suo coach Raimondo Todaro.

Gaia De Martino è stata tra le protagoniste più amate e apprezzate della 23esima edizione di Amici. Ospite nell'ultima puntata di Dimmi di te, il format web condotto da Lorella Cuccarini, la ballerina ha raccontato tutte le emozioni vissute nel talent show di Maria De Filippi e svelato qual è la sua paura più grande.

La rivelazione di Gaia De Martino

Gaia De Martino è stata ospite di Lorella Cuccarini a Dimmi di te. La brava ballerina e ormai ex allieva della squadra guidata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza nella scuola di Amici 23, che è stata segnata anche da un grave infortunio che l'ha costretta a fermarsi durante il Serale e farsi sostituire dalla latinista Aurora:

È stata un'esperienza indimenticabile, indescrivibile. Sono entrata con tanta voglia e tanto coraggio di andare oltre i miei limiti e penso di esserci riuscita. Io ci ho sempre creduto. Raimondo c'è sempre stato, mi ha supportata e sopportata (ride ndr). Non mi ha mai mollato e l'ho sempre considerato un complice. Lo ringrazierò sempre. La scelta di farmi sostituire da Aurora? È stata la prima volta che ho reagito di pancia, non volevo lasciare il mio posto. Questo era il mio anno, c'era tutto. Era importante per me chiudere un percorso.

Gaia ha poi continuato aprendo il suo cuore a Lorella. La giovane ballerina della 23esima edizione di Amici, che nella scuola ha iniziato una storia d'amore con il cantante Mida, ha svelato qual è la sua paura più grande, cosa la fa più arrabbiare e dove si vede tra dieci anni:

Sicuramente rimanere sola, per me sono importanti i rapporti. Io non mi immagino una vita da sola che non significa non stare bene con me stessa, ma avere degli appoggi emotivi forti. Mi fa paura la solitudine. La cosa che mi fa più arrabbiare? Il poco rispetto e la poca sensibilità. Cosa spero per il mio futuro? Spero di essere felice e piena d'amore. Mi vedo piena di cose da fare in ambito artistico.

Dura batosta per i cantanti di Amici 23

I cantanti di Amici 23 hanno ricevuto una vera e propria batosta. Il motivo? FIMI ha rilasciato la classifica dei 50 album più ascoltati in Italia e nessuno di quelli degli allievi di questa edizione del talent show di Maria De Filippi è presente. Per trovare i loro album bisogna scendere di posizione, anche se fortunatamente, alcuni di essi rientrano ancora nelle prime 100 posizioni. Come riporta Novella2000, alla posizione 54 troviamo Petit, con l'album omonimo, alla posizione 57 Il sole dentro di Mida, alla posizione 61 c'è Sarah e infine Holden con Joseph alla posizione numero 66.

