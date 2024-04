Amici 23, Gaia De Martino posta un video con Mida per poi cancellarlo!

Gossip TV

Gaia De Martino ha lasciato il talent di Amici 23 ed è tornata sui social dove ha postato un video ricordo della sua storia con Mida nel programma. Peccato che dopo poco il filmato sia scomparso! Vediamo insieme cosa è successo!

Nella quinta puntata del Serale di Amici23, Gaia De Martino ha dovuto dire addio al suo sogno ed è stata eliminata dal talent di Canale5. Dopo aver salutato i compagni, la ballerina è tornata sui social e nella giornata di ieri ha postato un video con lei e Mida, suo ex innamorato, ancora nella casetta. Peccato che, dopo poco, Gaia abbia deciso di eliminare il filmato!

Amici 23, Gaia De Martino e Mida: la loro complessa relazione

Con Mida, la ballerina di Amici di Maria De Filippi ha scoperto l'amore e il cantante è stato il suo primo fidanzato. La loro storia ha fatto sognare i fan che adoravano vederli insieme, complici e sorridenti. Tuttavia, poco prima dell'inizio del Serale, Mida aveva annunciato a Gaia di non poter continuare la loro storia, perché non riusciva a concentrarsi sul suo percorso nel talent e sulla loro relazione. Per la ballerina era stata un'autentica doccia fredda e aveva dovuto accettare a malincuore la decisione di Mida.

Tuttavia, nel corso delle successive settimane, Gaia aveva cercato di parlare con Mida e gli aveva rivelato di essere ancora innamorata di lui, sebbene il ragazzo fosse rimasto impassibile. Dopo l'infortunio della ballerina e la proposta di Raimondo Todaro di farla sostituire da una ballerina che ballasse al suo posto, i rapporti tra i due erano diventati sempre più tesi, fino a un acceso confronto.

Nell'ultima puntata del Serale di Amici 23, Mida aveva chiesto scusa all'ex fidanzata, scrivendo delle barre nella sua esibizione de El Farsante e quando Gaia è stata eliminata dal talent, prima di lasciare la casetta, aveva ringraziato Mida per essere stato molto importante per lei. Dalle sue parole era evidente che tra loro non potesse esserci più nulla, ma nella giornata di ieri, 23 aprile, è successo qualcosa che ha portato a un nuovo risvolto.

Amici 23, Gaia De Martino pubblica un video con Mida, poi lo cancella!

Dopo aver detto addio ai suoi amici e a Mida, Gaia ha lasciato la scuola di Amici ed è tornata alla sua vita di tutti i giorni. La ballerina ha pubblicato alcuni contenuti in cui ringraziava Maria De Filippi e Raimondo Todaro per esserle stati accanto. Diversi scatti con i suoi compagni di casetta sono apparsi nel suo feed, con la seguente didascalia:

"Momenti con persone che mi hanno capita, amata e voluta bene veramente contribuendo inconsapevolmente alla mia crescita personale. Momenti che non si possono dimenticare, ma essere felici di averli vissuti"

Ma a stupire i fan è stato un video in particolare. Ieri, 23 aprile, Gaia ha postato un video con Mida: nel filmato, risalente a quando i due era ancora una coppia all'interno del programma e si può notare come apparissero affiatati e sereni. Tuttavia, poco dopo, Gaia ha deciso di cancellare il video e ha lasciato solo le foto con gli altri ragazzi del programma.

Questa scelta sarà derivata da una riflessione sulla storia con Mida: come già le sue compagne le avevano fatto notare, finché avesse deciso di restare vicino al cantante, ascoltandone la musica e parlandoci più del necessario, non sarebbe mai riuscita a dimenticarlo. E scegliere di cancellare questo video è forse per Gaia un modo per mettere un punto fermo e voltare davvero pagina, non lasciando che ci siano tracce visibili del suo amore con Mida.

