Amici 23, Gaia De Martino è accolta dai fan al concerto di Ultimo: "Non me l'aspettavo, mi sono emozionata!"

La ballerina di Amici 23 Gaia De Martino ieri, domenica 9 giugno, è stata al concerto di Ultimo allo Stadio Diego Armando Maradona e lì è stata sorpresa da una folla di fan in delirio per lei. Il racconto dell'ex allieva del talent!

Gaia De Martino è stata una delle ballerine di Amici 23 e anche tra le allieve più amate dai fan: dolce, talentuosa e insicura, Gaia ha affrontato diverse sfide nel corso del suo percorso nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi e, anche se non è riuscita ad arrivare in Finale, è stata tra i talenti di questa edizione.

Amici 23, Gaia De Martino al concerto di Ultimo: i fan la accolgono con applausi e foto

Gaia De Martino è molto seguita sui social e i fan, ieri, domenica 9 giugno, hanno visto la loro beniamina recarsi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per assistere al concerto di Ultimo. La ballerina si è recata ad ascoltare l'artista insieme alla mamma e al fratello, non immaginando l'accoglienza che avrebbe ricevuto. Con un video sui social, infatti, Gaia ha rivelato che quando è entrata nello stadio e si è diretta verso il suo posto, i fan della curva in cui era seduta l'hanno riconosciuta e hanno iniziato a incitarla e a gridare il suo nome.

Poco dopo, l'ex allieva di Amici 23 è stata sommersa da fan che volevano chiederle un autografo, una foto o semplicemente salutarla e che le hanno fatto sentire la loro stima e affetto. Incredula, Gaia ha raccontato tutto l'accaduto sui social, ammettendo di essere stata presa alla sprovvista dall'immenso affetto che i fan le hanno dimostrato e che si è commossa a vedere quanti ragazze e ragazzi conoscevano il suo nome e volevano anche solo salutarla.

Sui social, Gaia ha pubblicato un video e ci ha tenuto a ringraziare personalmente tutte le persone che le si sono avvicinate:

"Ieri è successa una cosa emozionante e inaspettata...Mi avete fatto piangere, non mi aspettavo tutto questo amore. Grazie, grazie, grazie"

Con altri successivi video sui suoi account la ballerina ha mostrato i vari fan che si sono avvicinati per chiederle un abbraccio o un autografo e ancora una volta non ha trattenuto la sorpresa di fronte a tutto questo amore da parte dei fan!

Amici 23, Gaia e Mida sono tornati insieme?

Gaia De Martino è stata legata nella scuola di Amici 23 al cantante della squadra di Lorella Cuccarini, Mida. E con lui ha intrecciato una bellissima, ma anche complicata storia d'amore. I due, nonostante i dubbi di Gaia, hanno iniziato una relazione che è purtroppo naufragata poco prima che il Serale iniziasse. A chiedere di mettere un punto alla loro storia è stato proprio il cantante e Gaia non l'ha presa bene, tanto che anche diverse settimane dopo è apparso evidente ai fan del talent che la ballerina fosse ancora molto presa da Mida.

Quando la ballerina si è infortunata, inoltre, i rapporti tra loro due si sono incrinati ancora di più: Mida, infatti, si è fatto portavoce di un sentimento comune di malcontento per l'assurda proposta di Raimondo Todaro, prof di Gaia, di far sostituire la sua allieva da una ballerina per le tre settimane che sarebbero occorse a Gaia per guarire del tutto.

Di fronte all'ostilità dell'ex fidanzato, Gaia ha affrontato Mida e tra i due sono volate scintille. Anche dopo la fine del programma, intervistata a Verissimo, Gaia ha lasciato intendere di lasciare ancora una porta aperta per il cantante, ma sia lei che Mida - intervistato dopo la finale - hanno preso le distanze dal loro rapporto e hanno preferito restare vaghi. Tuttavia, le ultime indiscrezioni hanno visto Gaia presente diverse volte nelle varie tappe del tour instore di Mida, perciò, per alcuni fan si sta assistendo a un ritorno di fiamma, ma entrambi i diretti interessati sembrano decisi a mantenere un certo riserbo.

