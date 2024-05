Amici 23, ritorno di fiamma tra Mida e Gaia? Spunta una segnalazione che fa sognare i fan!

Gossip TV

Gaia e Mida sono stati tra gli allievi più amati di questa edizione di Amici 23 e la fine della loro storia ha scontentato molto i fan. Ma in queste ore è spuntata una segnalazione che ha riacceso le speranze!

La fine della storia tra Gaia e Mida non è stata facile da accettare per i fan di Amici 23: dopo aver superato le insicurezze di Gaia, infatti, i due hanno deciso di vivere la loro storia alla luce del giorno. Ma l'avvicinarsi del Serale ha spinto il cantante di Que pasa a chiedere alla ballerina di chiudere per sempre la loro storia. Ora, a distanza di qualche giorno dalla fine del talent di Canale5, spunta una segnalazione che riaccende le speranze dei fan.

Amici 23, Gaia e Mida: ritorno di fiamma?

La fine della storia tra Mida e Gaia ha lasciato senza parole i fan della coppia: i due dopo diversi tentennamenti si sono scoperti innamorati e hanno deciso di vivere il loro amore nel programma, fino a poche puntate dall'inizio del Serale. In vista della seconda fase del talent, infatti, Mida ha dichiarato a Gaia di non potersi dedicare alla loro storia e che voleva concentrarsi sul suo percorso.

Una fine molto dolorosa, che si è trascinata ancora per diverso tempo: Gaia, infatti, non riusciva a dire del tutto addio al cantante e ogni occasione era per lui un modo di stargli vicino, anche se era evidente che tra loro fosse tutto finito.

Mida poi non ha nascosto il suo fastidio alla decisione della ballerina di accettare la proposta di Raimondo Todaro di far ballare Aurora al suo posto, dopo un infortunio. E da queste parole è scaturito un diverbio tra loro che aveva portato Gaia a dichiarare che Mida era interessato più alle logiche del programma che a lei.

Amici 23, spunta una segnalazione su Mida e Gaia che riaccende le speranze dei fan!

L'ex ballerina ha raccontato della sua storia d'amore nella puntata di Verissimo di sabato 27 aprile. A Silvia Toffanin, infatti, ha rivelato la grande importanza che Mida ha avuto per lei e quanto il suo amore l'abbia aiutata a superare tante difficoltà:

"Mida è stato importante in questo percorso di crescita. Mi ha aiutato tanto, rimane una persona molto importante per me, poi si vedrà fuori. Siamo molto diversi. A me piace sempre pensare positivo e continuerò a farlo. Comunque è difficile viversi dentro a una bolla. Magari fuori sarà diverso. Sicuramente io gli voglio bene, vedremo fuori."

In attesa di scoprire cosa dirà Mida quando sarà ospite di Verissimo, nella puntata speciale di domenica 26 maggio, è arrivata una segnalazione su un possibile ritorno di fiamma tra Mida e Gaia.

Secondo ciò che ha riportato Deianira Marzano, infatti, sembra che un follower abbia intravisto Gaia all'aeroporto di Napoli, in attesa di incontrare Mida. I due, secondo quanto riporta la segnalazione, sarebbero anche saliti in macchina insieme. Per scoprire se questo sia davvero un ritorno di fiamma, bisognerà attendere ulteriori sviluppi!

