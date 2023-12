Amici 23, Gaia a cuore aperto con Mida: "Mi piace come mi fai sentire quando siamo soli, vorrei fosse sempre così" (VIDEO)

Gossip TV

La dolce lettera d'amore della ballerina di Amici per il suo fidanzato Mida.

La relazione nata nella scuola di Amici 23 tra Mida e Gaia De Martino prosegue a gonfie vele. In occasione del compleanno del giovane cantante di Rossofuoco, la brava ballerina e allieva di Raimondo Todaro ha deciso di scrivergli una dolcissima lettera d'amore.

Gaia e Mida sempre più innamorati

Nel daytime di ieri di Amici 23 sono andati in onda alcuni momenti di tenerezza tra Gaia De Martino e Mida, che ha addirittura intonato per la sua amata ballerina alcuni versi del brano di Mahmood, Cocktail d'amore. "La situa è grave…Sta per partire il nomignolo cringe, Gugu e Gaga e a lei piace. E’ molto grave" ha confessato il cantante al suo amico Holden.

Ma non è finita qui. In occasione del compleanno di Mida, Gaia ha voluto mettere da parte la sua timidezza e aprire finalmente il suo cuore. La ballerina ha infatti deciso di scrivere al suo amato una dolce lettera:

Sai quanto io tenga a te. Mi piace come mi fai sentire quando siamo soli, vorrei fosse sempre così. Sei una persona da capire, un pochino spavaldo ma credo che in te stia cambiando qualcosa. E c’è sempre tempo per sentirsi davvero se stessi. Ho deciso di buttarmi perché hai dei modi che mi piacciono, mi dai degli abbracci sinceri e ci scambiamo degli sguardi onesti e pieni di cose...

Leggi anche Tensione ad Amici tra Holden, Ayle e Giovanni

Sto per fare la mamma: devo dirtelo. Non vedere male le cose quando hai dei momenti difficili perché se diventerai quello che vorrai – te lo auguro – è grazie a te e al tuo amore per la musica. E anche grazie a chi ti circonda, qui non ci credi solo tu in te. Ps: poi non dovresti lamentarti visto che hai incontrato me, quindi statti zitto. Buon compleanno, ti voglio bene. Spero sempre un po’ in più.

Scopri le ultime news su Amici.