Amici 23, festa di Halloween disastrosa: prof infuriati e allievi a rischio! Ecco cosa è successo!

Dall'ultimo daytime di Amici 23, sappiamo che in seguito alla festa di Halloween, gli allievi del talent sono nei guai. Ecco cosa è successo!

Le tensioni nella scuola di Amici 23 stanno crescendo e tutto a causa della festa di Halloween che i ragazzi hanno tenuto nella casetta del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e targato Mediaset.

Amici 23, è Halloween-gate: i ragazzi nei guai a causa della festa organizzata in casetta!

Secondo alcuni rumors diffusi da Anticipazioni Tv, gli allievi di Amici rischiano guai seri: la produzione e i professori, infatti, sono furiosi a causa delle pessime condizioni in cui i ragazzi hanno lasciato la casetta dopo la festa di Halloween. Nonostante la produzione li abbia già puniti a causa dell'eccessivo disordine con cui sono soliti lasciare le loro stanze.

All'epoca, la produzione fu particolarmente dura e chiese ai ragazzi di nominare tre tra i compagni che secondo loro meno si impegnavano nelle pulizie in casa e tra i nomi più citati ci fu quello di Ezio, uno degli allievi che ha, a ora, abbandonato la scuola. Ma, a quanto pare, la ramanzina della produzione non è servita, visto che nella scuola, in occasione della festa di Halloween la casetta è stata lasciata in condizioni disastrose: bicchieri, piatti e molto altro disseminati negli ambienti comuni dove i ragazzi si riuniscono.

A quanto diffuso dal sito, sembrerebbe che né i prof, né la produzione siano entusiasti del comportamento della classe e che presto potrebbero arrivare dei seri provvedimenti nei loro confronti. Tuttavia, almeno secono quanto riportano le anticipazioni della puntata di domenica 5 novembre, al momento non è stata presa nessuna decisione in merito!

