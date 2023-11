Amici 23, Ezio Liberatore vuota il sacco dopo l'eliminazione: "Mi sono ritrovato ad essere io contro tutti, ma..."

Gossip TV

Il cantante Ezio svela la verità sul rapporto nato nella scuola di Amici 23 con gli altri allievi.

Ezio Liberatore è stato uno degli allievi della 23esima edizione di Amici. Intervistato da Superguidatv, il giovane cantante ex ed allievo di Anna Pettinelli ha commentato la sua eliminazione e fatto un bilancio del suo breve percorso nel talent show di Maria De Filippi.

Tutta la verità di Ezio Liberatore

Il cantante Ezio Liberatore ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua breve esperienza ad Amici 23. Il giovane ex allievo di Anna Pettinelli ha raccontato tutte le emozioni vissute nella scuola e colto l'occasione per parlare della decisione presa dalla sua coach di eliminarlo:

Nonostante sia durata poco tempo, è stata una bellissima esperienza oltre che una grande novità. Mi sono trovato catapultato da un giorno all’altro in un’ambiente totalmente nuovo e non parlo solo di contesto televisivo ma anche di convivenza con persone che non avevo mai visto prima. Mi ha aiutato a crescere umanamente e a capire i miei limiti caratteriali. Da questo punto di vista Amici è stata l’occasione per mettermi in discussione. La decisione presa dalla Pettinelli? Me l’aspettavo. Mi sentivo molto bloccato e forse come hanno detto anche gli altri insegnanti non era il momento più adatto a me per vivere serenamente questa esperienza...

Ho dovuto abbandonare lo studio nel bel mezzo della puntata e questo mi ha scombussolato. È emerso un lato del mio carattere più introverso che mi stavo impegnando a smussare. Nell’ultima esibizione mi sono sentito sicuro di me e per questo motivo sono rimasto deluso dal giudizio che mi era stato dato perché non ero d’accordo. Con tutti i mie difetti, mi reputo una persona positiva. Se potessi tornare indietro, vivrei con più leggerezza questa esperienza.

A proposito della convivenza con gli altri ragazzi della scuola, Ezio ha rivelato di aver incontrato delle difficoltà:

Prima di questa esperienza, non avevo mai convissuto con dei ragazzi che non conoscevo. Inizialmente mi sono sentito spiazzato e a causa delle mie lamentele mi sono ritrovato ad essere io contro tutti. La mia idea era che in un contesto del genere fosse difficile creare rapporti autentici di amicizia. Mi sono poi ricreduto. Ho instaurato un bel rapporto con Spacehippiez e Samuspina.

Ezio ha infine parlato delle critiche ricevute da Rudy Zerbi:

Ho sempre avuto grande stima nei confronti di Rudy. Mi ha fatto capire che fino a quel momento avevo cantato nella mia cameretta e che grazie ad Amici avrei dovuto sfruttare l’occasione per cantare per gli altri. In un primo momento ho apprezzato le sue critiche costruttive ma poi andando avanti, mentre mi stavo impegnando al massimo, ho notato che mi venivano dette sempre le stesse cose e a quel punto non sono stato più d’accordo. Anche quando ho cantato il brano Piccola Anima di Ermal Meta, Rudy ha detto che mia esibizione era stata triste.

