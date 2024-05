Amici 23, ex amato volto del talent show si sbottona sui finalisti: "Ecco chi vincerà"

Gossip TV

Il ballerino professionista e coreografo Fabrizio Prolli rompe il silenzio sui finalisti della 23esima edizione di Amici: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Mida e Sarah.

La 23esima edizione di Amici sta per giungere al termine! Sabato 12 maggio 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale del talent show di Maria De Filippi. Sei i finalisti in gara che si contenderanno la vittoria: i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah Toscano e i ballerini Marisol Castellanos e Dustin Taylor.

La confessione di Fabrizio Prolli sui finalisti di Amici 23

Holden, Petit, Mida, Sarah Toscano, Marisol Castellanos e Dustin Taylor sono i finalisti di Amici 23. A dire la sua è arrivato Fabrizio Prolli. Reduce dal successo di Viva Rai 2, l'ex ballerino professionista e coreografo del talent di Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo pensiero sui finalisti:

Marisol e Dustin sono eccellenze lì dentro, tecnicamente li apprezzo molto. Anche Dustin è bravissimo. Ha ragione Alessandra Celentano a dire che sono delle eccellenze in quel contesto. Poi nel panorama mondiale c'è sempre qualcuno più bravo di noi. Tra i cantanti, non mi dispiaceva Martina. Mi piace molto il modo di scrivere di Holden. Quanto a Petit, sono convinto che stia cavalcando l'onda di questa moda del rap neomelodico, un po' come Geolier e quindi sarà molto seguito e avrà successo. Dico una cosa che farà arrabbiare i fan di Mida (ride, ndr). Quando canta, mi distraggo. Mida perde la mia attenzione. Quanto a Sarah, il suo ultimo singolo spacca. È molto carino, estivo. Però entrambi non hanno questa grande personalità. Sarah ha una bella voce, ma la personalità è un'altra storia. Holden e Petit sono più forti.

Leggi anche I finalisti di Amici 23

Dopo aver rivelato il suo pensiero sui sei finalisti, Prolli si è sbilanciato sul possibile vincitore di Amici 23:

Faccio una premessa. Secondo me quest'anno Amici aveva dei picchi di talento e dei ragazzi che invece erano un po' più indietro. Se dovessi scegliere, secondo me dovrebbe vincere Holden per il canto e Marisol per la danza. Trovo Holden centrato e maturo nel suo percorso professionale e musicale. Subisce il pregiudizio di essere il figlio di una persona conosciuta nell'ambiente (Paolo Carta, ndr), però questo non vuol dire niente. È molto bravo. Invece Marisol trovo che sia pazzesca, perché è molto, molto, molto versatile.

Il vincitore di Amici 23 secondo Fabrizio Prolli

Secondo il ballerino professionista e coreografo, quindi, i due allievi che si meritano di vincere sono Holden e Marisol. Sarà così? La giovane e talentuosa allieva della maestra Alessandra Celentano è stata la prima a conquistare la maglia per accedere alla finalissima. Il suo percorso nella scuola è stato costellato da conferme e riconoscimenti per il suo talento, la sua energia e grande determinazione. Il cantante, invece, è stato senza ombra di dubbio uno degli allievi più chiacchierati di questa edizione di Amici. Tra i brani presentati nella scuola ricordiamo Randagi, Dimmi che non è un addio, Nuvola, Solo stanotte. L'appuntamento con la finale è per sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.