Amici 23: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Sarah e Mida sono i finalisti del talent show (VIDEO)

Chi, tra Holden, Petit, Marisol, Dustin, Sarah e Mida sarà il vincitore della 23esima edizione di Amici?

Colpo di scena al Serale di Amici 23. Nel corso della Semifinale, andata in onda stasera su Canale 5, sono stati proclamati ben sei finalisti della 23esima edizione e non cinque come da programma. I ragazzi che si contenderanno la vittoria finale sono: Holden, Petit, Mida, Sarah Toscano, Dustin Taylor e Marisol Castellanos.

I finalisti di Amici 23

Nel corso della semifinale, la giuria del Serale ha deciso che a disputarsi la vittoria finale saranno i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah Toscano e i ballerini Dustin Taylor e Marisol Castellanos. La prima finalista di Amici 23 a essere eletta è stata Marisol. La giovane e talentuosa ballerina della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è stata la prima allieva a conquistare la maglia per accedere alla finalissima. Il suo percorso nella scuola è stato costellato da conferme e riconoscimenti per il suo talento, la sua energia e grande determinazione.

Dustin, insieme a Marisol, rappresenta la categoria ballo in finale. Un talento puro, entrato nella scuola fortemente voluto dalla maestra Celentano, che con la sua spontaneità ed educazione ha conquistato il cuore di tutti. La sua è stata un'esperienza incredibile ricca di soddisfazioni. Petit è stato il terzo allievo ad accedere alla finale di Amici 23. Il cantante e allievo di Rudy Zerbi è stato tra i protagonisti più amati e apprezzati del Serale. La sua esperienza è stata ricca di soddisfazioni; il giovane infatti ha pubblicato diversi brani nella scuola: Che fai, Mamma Mì, Tornerai.

Altro cantante in gara è Holden. Lui è stato, senza ombra di dubbio, uno degli allievi più chiacchierati di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Il suo è stato un percorso ricco di soddisfazioni e colpi di scena: tra provvedimenti disciplinari, litigate in casetta e uscite di scena inaspettate. Il suo talento ha conquistato sia i telespettatori che i giudici del Serale, che l'hanno premiato mandandolo in finale. Tra i brani presentati nella scuola ricordiamo Randagi, Dimmi che non è un addio, Nuvola, Solo stanotte.

Colpo di scena ad Amici: Sarah e Mida volano in finale

E proprio sul finale della puntata è arrivato il colpo di scena. La giuria, chiamata a decidere chi mandare in finalissima tra Mida e Sarah, ha chiesto alla produzione di Amici di poter premiare entrambi i cantanti della squadra CuccaLo. Una richiesta che è stata accolta da Maria De Filippi, che ha consegnato la maglia ai due giovani artisti.

Chi, tra Holden, Petit, Mida, Sarah, Dustin e Marisol, sarà il vincitore assoluto della 23esima edizione di Amici? Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale, che andrà in onda il prossimo sabato 18 maggio 2024 in prima serata su Canale 5.

