Amici 23, emozionante sorpresa a Sarah: la cantante riabbraccia tutta la sua famiglia (VIDEO)

Continuano le sorprese per i finalisti di Amici 23. A pochi giorni dalla finalissima del talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda il prossimo sabato 18 maggio 2024 in prima serata su Canale 5, la giovane cantante Sarah Toscano ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della sua famiglia.

Una sorpresa per Sarah

Nel daytime di oggi di Amici 23, Sarah ha ricevuto una commovente sorpresa da parte della sua famiglia. Convocata in studio per una finta lezione di staging, alla giovane cantante e allieva della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel sono stati mostrati dei dolci videomessaggi da parte dei suoi genitori e della sua nonna, che è stata poi la prima a correrle incontro dal vivo.

"Ho sempre creduto in te e ci credo ancora. Ma non credere che sia venuta qua da sola" ha esclamato la nonna di Sarah prima dell’ingresso in studio del fratello e dei genitori. Una sorpresa che ha lasciato senza parole Sarah che, non appena ha visto la sua famiglia, gli è corsa incontro emozionata e felice: "Non me l’aspettavo proprio, mi avevano detto che dovevo fare staging".

Il regolamento della finale di Amici 23

L'appuntamento quindi è per sabato 18 maggio in diretta su Canale 5. Ma come funziona il televoto nella finale di Amici 23? A rivelarlo è stato Witty. I finalisti si sfideranno in diverse manche e verranno votati solo ed esclusivamente dal pubblico da casa. I giudici, quindi, non avranno alcun ruolo se non quello di commentatori. "La finale consiste nella gara tra i 6 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma" si legge nel comunicato.

Nell’ultima puntata del Serale di Amici, quindi, potremo vedere sfidarsi Sarah, Holden, Mida, Petit e i due ballerini Dustin Taylor e Marisol Castellanos. Tra di loro si nasconde il vincitore di questa edizione ma solo grazie al voto del pubblico potremo scoprire chi sarà.

