Amici 23, Emma e Alessandra Amoroso tra i prof della prossima edizione?

Sembra che nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi possano tornare due amate cantanti tra i prof: Emma e Alessandra Amoroso. Ecco cosa sappiamo!

Manca ancora molto alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi: quella che sarà la ventitreesima stagione del talent di Canale5 non inizierà prima di settembre e per ora impazzano i rumors su chi possano essere i prossimi prof della scuola.

Amici 23, Alessandra Amoroso e Emma tra le prof della prossima stagione?

Dopo le voci dell'addio di due prof - Raimondo Todaro, che si diceva sarebbe tornato a Ballando con le Stelle come giudice, sebbene sia un'ipotesi alquanto improbabile, e Arisa, che ha chiarito che tornerà ma solo a una condizione - si sono diffusi rumors di alcuni graditi ritorni nel corpo docenti della scuola di Canale5: si parlava di Veronica Peparini e Kledi Kadiu e, ora, arrivano anche i nomi di due eccellenze della musica italiana: Emma e Alessandra Amoroso.

Secondo quanto riporta il portale canaledieci.it, sembra che Alessandra Amoroso e Emma potrebbero sostituire un prof di canto - forse Arisa? - e si tratterebbe di un ritorno a casa, visto che entrambe le artiste hanno mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie al talent di Canale 5 e, certamente, dopo diversi anni in cui hanno collezionato trionfi e hit di successo, la loro esperienza potrebbe essere davvero formativa per gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Al momento, tuttavia, si tratta solo di voci, nulla è certo e per avere ulteriori sviluppi occorrerà aspettare qualche mese ancora.

