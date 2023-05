Amici, Arisa sul ritorno nel talent per la prossima edizione: "A una condizione..."

Gossip TV

Nella prossima edizione di Amici, Arisa potrebbe non tornare? Ecco cosa ha dichiarato la diretta interessata.

Per la prossima edizione di Amici bisognerà aspettare settembre, eppure, già impazzano diversi rumors sul futuro corpo docenti: si vocifera, infatti, che alcuni prof potrebbero non fare ritorno nella prossima edizione e tra loro ci sarebbe anche Arisa. Ecco cosa ha dichiarato lei, in una recente intervista.

Amici 23, Arisa tornerà per la prossima edizione?

Già durante il programma, la cantante e coach dei Todarisa si era lasciata andare a uno sfogo, nel periodo della messa in onda del Festival di Sanremo, perché sentiva che la sua musica e la sua carriera di cantante erano giunte a uno stallo. Inoltre, aveva rivelato che Amadeus l'aveva scartata dalla competizione e questo per lei era stato un duro colpo. Nonostante Maria De Filippi, la conduttrice del talent di Canale5, l'avesse rassicurata che lei era un'artista, a prescindere dalla partecipazione o meno al Festival, Arisa era parsa molto scoraggiata.

Così, dopo la conclusione di Amici22, in molti avevano supposto che nella prossima edizione, lei e Raimondo Todaro sarebbero stati tra i prof a non tornare. Tuttavia, ecco cosa ha raccontato Arisa alle pagine del settimanale Oggi, da cui è stata intervistata per promuovere il suo nuovo singolo Non vado via:

"Ho voglia di cantare e vorrei farlo in tutto il mondo. Questo è il desiderio più grande che ho. Mi piacerebbe andare in giro con la mia musica, cantare in italiano anche all'estero e vedere che effetto fa interagire con un altro tipo di pubblico. [...]Sto aspettando di parlare con la produzione di Amici, se mi volgiono ancora dobbiamo trovare una maniera in cui io possa fare anche le mie cose. Adoro stare là, però la mia vita non si puòà fermare. Anche se a Maria devo tutto: mi ha rimessa al centro, ha fatto conoscere al pubblico una parte di me che non si conosceva e mi ha riportata ad avere un contatto con le persone che secondo me un pochino si era perso."

Scopri le ultime news su Amici