Amici 23, Emanuel Lo seleziona i ballerini per il Serale, ma Kumo è già a rischio: "Non ci sono giustificazioni" [VIDEO]

Nel corso del daytime di oggi, 25 gennaio, Emanuel Lo ha iniziato a selezionare i suoi allievi per il Serale e sembra che Kumo sia già a rischio...

Oggi, 25 gennaio, durante il daytime di Amici23, il prof Emanuel Lo ha convocato i suoi 4 allievi, Kumo, Sofia, Simone e Lucia per una prova generale e iniziare le selezioni per la seconda fase del talent di Maria De Filippi. Nel giro di pochi mesi, infatti, su Canale5 andranno in onda le sfide del Serale e i prof dovranno creare team forti e in grado di fronteggiarsi l'un l'altro.

Amici 23, Emanuel Lo non porterà Kumo al Serale? "Sono deluso" [VIDEO]

Emanuel Lo ha convocato i suoi allievi e ha detto loro chiaramente che, in vista del Serale:

"Porterò con me solo il meglio, solo chi sarà forte e in grado di affrontare il Serale. Oggi, ognuno di voi deve indicarmi una coreografia molto vecchia e ripropormela qui"

Dopo aver ripescato nella memoria alcune performance, i quattro ballerini si sono esibiti, con Emanuel Lo che chiedeva a ognuno di evidenziare pregi e difetti della performance del collega. Tuttavia, Kumo in almeno due esibizioni non è stato in grado di completare la coreografia, provocando la delusione di Emanuel Lo.

Già nel corso della scorsa puntata, infatti, il maestro di ballo ha notato che Kumo non riesce a dare il meglio di sé, perché bloccato da alcune paure e dai giudizi altrui. Anche con Simone, in questa puntata, il prof di hip hop non è andato per il sottile, soprattutto, quando al ballerino non sono venute in mente coreografie che andassero bene per la prova. Ma, la maggior preoccupazione di Emanuel Lo è stata per Kumo, perché il ballerino era molto fuori focus e non riusciva a ricordare i passi: "Che ti devo dire, Kumo?". L'allievo si è scusato, ammettendo che "non c'è giustificazione per le sue mancanze".

Emanuel Lo non ha voluto rivelare i risultati di questo primo screening, ma ha sottolineato che questo è solo l'inizio per il Serale e dalla sua delusione è evidente che, nel caso di Kumo ci possa essere la probabilità che non arrivi al Serale.

