Amici 23, Emanuel Lo deluso da Lucia: "Non puoi continuare così, è inaccettabile" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di Amici 23, Emanuel Lo ha convocato Lucia per un confronto: ecco cosa è successo!

Nel daytime di Amici 23 di oggi, Emanuel Lo ha chiesto un confronto alla sua allieva Lucia Ferrari. Stando alle ultime informazioni della produzione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi la ballerina ha avuto diversi problemi nelle ultime settimane e il suo insegnante ha cercato di spiegarle che in vista anche del Serale il suo comportamento deve cambiare.

Amici 23, Emanuel Lo deluso da Lucia: "Non va bene che tu stia sempre così" [VIDEO]

Emanuel Lo ha cercato di far capire a Lucia che ha tanto talento, ma che la ballerina non sta curando questo suo dono:

"Ogni volta che entri in sala c'è stato sempre un problema, un malessere, non hai dormito, o stai male, o non hai mangiato. C'è sempre una partenza faticosa, non enti in sala in maniera proprositiva. Se arrivi al Serale sarà tutto molto più difficile, come puoi reggere i ritmi?"

Il suo insegnante si è anche rivolto a uno dei professionisti, presente in sala, con cui i ballerini fanno lezione e questi ha rivelato che spesso Lucia dorme tra una lezione e l'altra, non è concentrata perché non dorme la notte. Su quest'ultimo punto, Emanuel Lo svela che ha scoperto che la ballerina va a dormire alle 3 di mattina e che è un orario inammissibile, per una ballerina:

"Ci sono regole e disciplina, che devi avere tu come attitudine a ciò che ami. E ogni volta che sei in sala devi essere forte, propositiva."

Lucia è scoppiata a piangere, rendendosi conto di aver deluso Emanuel Lo e ha provato a giustificarsi:

"Non ho scuse, lo so. All'inizio era tutto nuovo ed emozionante, ora mi sto abituando un po' troppo. Io voglio stare qua, voglio andare avanti il più possibile. Ma è da un po' che sto così e non so..."

Il suo maestro le ha consigliato di cercare di capire cosa vuole davvero e, soprattutto, di dormire di più: "Non puoi andare avanti così, devi dormire, se ti tolgono il sonno impazzisci. Se non ti aiuti e non cambi, io non posso fare di più. Poi dovrò fermarmi".

Scopri le ultime news su Amici