Amici 23, ecco svelate le date dei tour instore dei cantanti del talent!

In attesa di scoprire chi vincerà Amici 23, sono state svelate le date dei tour instore dei cantanti di questa edizione del talent!

Sabato 18 maggio, su Canale5, si disputerà la finale di Amici 23 e si scoprirà chi, tra i 6 finalisti, solleverà la coppa del vincitore che l'anno scorso è andata a Mattia Zenzola. Intanto, sono state svelate le date dei tour instore dei cantanti del talent: ecco quando inizieranno le tournee i ragazzi di Amici di Maria De Filippi.

Amici 23, la finale si avvicina e sono state svelate le date dei tour instore dei cantanti!

Come ogni anno, nel programma di Amici, i cantanti si impegnao non solo per ottenere l'ambito titolo di vincitore, ma anche per far uscire i loro singoli. Gli ultimi EP degli allievi del programma sono stati pubblicato solo qualche giorno fa e già sono state svelate le date del tour instore dei ragazzi. Questi incontri sono particolarmente apprezzati dai fan, perché permettono loro di incontrare i loro beniamini, poterli ascoltare dal vivo e farsi foto e autografi con loro.

E, per questa edizione, il fandom di Amici di Maria De Filippi si è mostrato molto appassionato e interessato a seguire i percorsi artistici dei cantanti del programma. In particolare, sono molto amati cantanti come Mida, Sarah Toscano, Ayle e Holden, che hanno riscosso molto successo con le loro hit.

E, mentre gli allievi nella scuola ancora non possono comunicare con l'esterno, i cantanti già eliminati, come lil Jolie, hanno provveduto a pubblicare le date dei loro tour instore, così da poter incontrare i fan!

Amici 23, ecco quando inizieranno i tour instore degli allievi del programma

Qui di seguito, troverete le date dell'inizio dei tour instore degli allievi del programma: Lil Jolie - il cui EP La vita non uccide uscirà venerdì 17 maggio - partirà per un tour instore che inizierà il 21 maggio a Napoli e si concluderà a Pagani, in provincia di Salerno il 23 giugno, toccando Ragusa (24 maggio), Messina (25 maggio), Milano (28 maggio), Roma (27 maggio) e molte altre città italiane.

Mida inizierà il suo tour instore con Milano il 20 maggio e concluderà il tour il 29 maggio a Palermo: il suo Ep, Il sole dentro arriverà il 17 maggio e nel suo tour, il cantante toccherà anche Roma, Fireza, Napoli, Padova e Bologna. Anche per Petit inizierà un periodo frenitico, con la prima data del suo tour instore ad Afragola, in provincia di Napoli il 20 maggio e che lo porterà a toccare Roma, Reggio Emilia, Rimini, Lodi per gran parte della fine di maggio e della prima metà di giugno. Il tour instore si concluderà il 16 giugno a Cuneo.

Anche Sarah Toscano sarà impegnata nel suo primo tour instore: la cantante è considerata una delle papabili vincitrici del programma, anche da Luca Jurman, e inizierà a Torino il 20 maggio la sua prima tappa del tour, concludendola il 7 luglio in provincia di Potenza. Inoltre, il suo EP arriverà negli store da venerdì 17 maggio. Holden anche avrà l'opportunità di incontrare i fan nel suo primo tour instore che inizierà il 24 maggio a Roma, toccherà diverse città come Modena, Torino, Eboli e si concluderà a Siracusa l'8 giugno.

