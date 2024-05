Amici 23, Holden riceve una sorpresa dai suoi fratelli: "Sei diventato un meme vivente, ora corri a vincere" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, 15 maggio, Holden ha ricevuto una sorpresa dai suoi fratelli. Ecco cosa è successo!

Durante gli ultimi daytime di Amici 23, i fan del programma stanno assistendo alle sorprese preparate per i 6 finalisti del programma e oggi, 15 maggio, sono stati Marisol e Holden a ricevere una sorpresa dai loro famigliari. Nel caso di Holden si è trattato di un video messaggio del fratello Jacopo Carta e dell'arrivo in studio del fratllo Jaeder.

Amici 23, Holden riceve una sorpresa dai fratelli Jacopo e Jaeder

Holden è arrivato in studio e ha trovato una lettera da parte dei fratelli Jacopo e Jaeder: nella lettera i due fratelli lo invitavano a godersi il mare della Sardegna, riprodotto in video, davanti a lui. Holden ha raccontato che fin da piccoli, lui e i fratelli hanno trascorso tante estati in Sardegna e che quel mare per lui è sinonimo di libertà e felicità.

Poco dopo, è stato mandato in onda un messaggio dei suoi fratelli: Jacopo e Jaeder hanno deciso di salutare così il loro fratellino e di congratularsi per essere arrivato alla finale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale5, sabato 18 maggio:

"Bella, jo! Sai che Holden significa valle ombrosa? Deriva da due parole tedesche. Se pensiamo a te non riusciamo a non pensarti con le cuffie, nel tuo studio, quella è la tua valle ombrosa. In quello studio seminterrato, in cui la luce arriva da una sola finestra, il luogo dove hai trovato il modo di dire ciò che vuoi dire e in cui ti sei anche nascosto dal mondo. Ma ora stai permettendo al mondo di mostrarti per chi sei, sei uscito dalla tua valle ombrosa e ti stai facendo conoscere da tantissime persone per come sei. Ci sono tantissime persone che ti amano ed è arrivato il momento di seguire il tuo percorso. La storia di Holden e Joseph sarà bellissima e non puoi immaginare come tutti sono fieri di te. Sei anche diventato un meme"

Il cantante ha svelato che Jaeder e Jacopo sono i suoi fratelli maggiori: tutti e tre hanno passione e amore per la musica e sono cresciuti insieme: "Sono il mio punto di riferimento, siamo sempre stati noi tre, facciamo un po' tutto insieme, anche se siamo molto diversi".

Amici 23, la sorpresa per Holden da parte dei fratelli: "Sei in finale, ora punta alla vittoria" [VIDEO]

Poco dopo, Jacopo è apparso in video e ha ricordato a Holden di dare il massimo, visto che ora è in finale e che anche se non può esserci, sarà Jaeder ad abbracciarlo anche per lui. E, infatti, poco dopo, Jaeder entra in studio e i due fratelli Carta si abbracciano. Anche Jaeder ricorda a Holden di quanto impegno ha messo nel suo percorso e che dovrebbe essere felice.

Holden ha ammesso che stanno dando il massimo per l'ultimo sprint, ma che l'obiettivo è sempre divertirsi. Poi Holden racconta che ora che ha fatto uscire il suo EP è ancora più tranquillo, mentre Jaeder gli fa i complimenti per alcuni pezzi che ha scritto. Alla fine, i due fratelli si abbracciano e Jaeder gli ha di nuovo augurato buona fortuna!

Scopri le ultime news su Amici