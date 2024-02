Gossip TV

Il Serale di Amici 23 si avvicina sempre di più: ecco quando sarà registrata la prima puntata della seconda fase del talent.

Il Serale di Amici 23 è oramai alle porte e, mentre i professori litigano per assegnare le maglie per la seconda fase del talent di Canale5, spuntano fuori la data della prima puntata del Serale e anche di quando sarà registrata.

Amici 23, ecco quando sarà registrata la prima puntata del Serale!

Le maglie per il Serale, come ha svelato la produzione nel daytime di oggi, 27 febbraio, sono 15 e gli allievi in totale 17, perciò, nell'attesa che due o più allievi non raggiungano la seconda fase del programma condotto da Maria De Filippi, spunta la data della registrazione della prima puntata del Serale. Prima che arrivi il Serale potrebbe ancora accadere di tutto: nell'ultima puntata domenicale, Rudy Zerbi ha eliminato Malìa e ha poi deciso di portare al Serale Petit.

A restare ancora sospesi sono, per il momento, Kumo, Nicholas, Lil Jolie, Sofia, Giovanni, Nahaze, Kia e Sarah. A preoccupare Rudy Zerbi è soprattutto lasituazione degli allievi di Anna Pettinelli, come Ayle, che è già stato protagonista di un momento molto insolito per il programma. Dopo aver deciso di abbandonare la scuola di Amici, infatti, ha chiesto insistentemente di rientrare, ottenendo il via libera da Anna Pettinelli, contro il parere contrario di quasi tuti i professori e allievi.

Secondo la pagina di Amicii News, intanto, possiamo conoscere quando andrà in onda la prima puntata del Serale e anche quando questo primo appuntamento sarà registrato: il Serale andrà in onda di sabato e vedremo il primo appuntamento il 23 marzo, mentre la registrazione è prevista per givoedì 21 marzo.

