Amici 23, ecco chi è Aurora Ranvestel, la ballerina che sostituirà Gaia! [VIDEO]

Nel daytime di Amici 23 di oggi, 11 aprile, è stata presentata la ballerina che sostituirà Gaia al Serale: si chiama Aurora Ranvestel. Ecco cosa sappiamo di lei!

Oggi, 11 aprile, nel daytime di Amici 23 è stata presentata Aurora Ranvestel, la ballerina che sostituirà Gaia De Martino per tre settimane al Serale. A causa di un infortunio, infatti, l'allieva di Raimondo Todaro non potrà ballare per tre settimane e per evitare che debba lasciare il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, è stata avanzata una proposta che ha suscitato non poche polemiche.

Amici 23, ecco chi è Aurora Ranvestel, la ballerina che sostituirà Gaia De Martino al Serale! [VIDEO]

Mentre la scuola si divideva e quasi tutti i ragazzi si schieravano contro questa proposta, Raimondo Todaro ha incontrato la ballerina che sostituirà Gaia al Serale: si tratta di un'ex allieva del programma, apparsa nella scorsa edizione. Il suo nome è Aurora Ranvestel ed è una ballerina di latino che ha preso parte ad Amici22. Sul web non sono mancate le polemiche anche per questo aspetto: Aurora, infatti, è una ballerina di uno stile completamente diverso da quello di Gaia e questa scelta non è piaciuta molto al pubblico.

Aurora ballerà per la prima volta già nella puntata del Serale di sabato 13 aprile e i fan del programma la conoscono già perché è stata un'allieva dello scorso anno. Curiosamente, anche lei, come Gaia, non ha potuto proseguire la sua corsa nel talent a causa di un infortunio al ginocchio. Aurora ha 20 anni, è originaria di Bagheria, in Sicilia, ed è una latinista di grande talento. Ha vinto, infatti, diverse gare nella sua categoria prima di entrare ad Amici.

Il suo account social è seguito da oltre 9 mila followers ed è stata anche tra le allieve protagoniste del noce moscata-gate, avvenuto nella notte di Capodanno. Tuttavia, non fu per questo che venne eliminata, ma per un problema al ginocchio. Dopo di lei entrò anche Eleonora Cabras e, infine, Benedetta Vari. Quest'utlima, dopo l'eliminazione, ottenne il permesso di restare nella scuola come partner di ballo di Mattia Zenzola, che vinse il programma.

Mentre Maria De Filippi aveva confermato alla ballerina che a causa del suo infortunio non sarebbe potuta tornare a ballare e di conseguenza avrebbe dovuto lasciare il programma, Todaro ha avanzato una sua proposta: per il tempo in cui Gaia dovrà stare a riposo, al suo posto ballerà una sostituta. Si tratta di una vera e propria "procura", un'idea che ha scatenato le repliche stizzite degli allievi in casetta e anche sul web.

Infatti, Mida, Marisol e Dustin hanno fatto notate alla ballerina che questa proposta - che Gaia ha accettato con entusiasmo - è una mancanza di rispetto per loro che si sono impegnate a stare in casetta e anche per chi è stato eliminato. Le loro parole, alcune delle quali dure, sebbene veritiere, non sono piaciute molto ad Anna Pettinelli, collega del team PettiMondo con Todaro e la speaker ha espresso il suo fastidio per il comportamento dei ragazzi, giudicandoli egoisti e privi di empatia. Anche Gaia, tornata in casetta, non ha nascosto la sua delusione:

"Ognuno di voi ha la propria opinione, alcune parole non mi sono piaciute e io ne parlerò con le persone interessate, ma ciò che mi ha ferito è che non avete avuto la minima empatia per me"

