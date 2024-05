Amici 23, Dustin Taylor torna sui social dopo la finale: ecco cosa ha confessato il ballerino

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social del ballerino finalista di Amici 23, Dustin Taylor: "Ho il cuore pieno, sono semplicemente felice. Grazie Maria per tutto quello che hai fatto".

La finale di ballo di Amici 23 ha visto scontrare due talenti enormi, Marisol Castellanos e Dustin Taylor, che hanno letteralmente emozionato e incantato tutti i telespettatori. Per il ballerino e allievo della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, in particolar modo, sono fioccate offerte di lavoro e borse di studio.

Il ritorno sui social di Dustin

Marisol Castellanos ha vinto la categoria ballo di Amici 23, ma Dustin Taylor non è assolutamente da meno. Il ballerino australiano, che siamo sicuri diventerà una vera star della danza, ha letteralmente conquistato tutti con il suo grande talento. A raccontare tutte le emozioni vissute nella scuola di Canale 5 ci ha pensato proprio l'ex allievo della maestra Celentano che, a distanza di alcune ore dalla finale, è tornato sui social confessando:

Non ho davvero parole per l'esperienza che è AMICI23. Gli ultimi otto mesi sono stati una benedizione assoluta. Ho il cuore pieno, sono semplicemente felice. Grazie Maria per tutto quello che hai fatto per gli amici di quest'ultimo anno. Grazie a tutti i professori e professionisti che hanno speso innumerevoli ore ad aiutarmi a migliorare la mia arte della danza. Grazie a tutta la squadra di amici [...] Grazie Italia.

Dustin conquista tutti in finale

Per chi non lo sapesse, Dustin ha ricevuto tre bellissime notizie. Il bravissimo ballerino e ormai ex allievo di Amici 23ha vinto una borsa di studio per la David Parson per far parte della sua compagnia, poi gli è stato proprosto un provino (saltando alcuni step) per il musical Tarzan. Infine gli è stato offerto un contratto di lavoro di quattro settimane presso la Dance Now di Miami. Entrambi i ballerini del team Zerbi-Cele hanno poi ricevuto il Premio Marlù del valore di 7mila euro. Una grande soddisfazione per Dustin che, raggiunto dai microfoni di Witty dopo la sua eliminazione in finale, aveva raccontato tutte le emozioni vissute nella scuola:

Non mi aspettavo niente di tutto quello che è successo. Arrivare in finale, quindi, è stata per me la ciliegina sulla torta. Voglio molto bene a Marisol, sono davvero felice per lei. Ho ricevuto tre bellissime proposte, la vita è bella.

