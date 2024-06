Amici 23, Dustin Taylor su Maria De Filippi: "Mi ha dato una chance per dimostrare chi sono..."

Gossip TV

Dustin Taylor è stato tra i ballerini più amati di Amici 23 ed è arrivato al Serale e tra i finalisti del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Intervistato da Lorella Cuccarini a Dimmi di te, suo format di interviste su Youtube, il ballerino ha rivelato cosa pensa di Maria De Filippi e come ha vissuto la sua esperienza nel talent show.

Amici 23, Dustin su Maria De Filippi: "Maria mi ha dato la chance di mettermi alla prova..."

Sulla conduttrice di Amici, Dustin ha speso parole di grande stima, riconfermando l'attenzione e l'affetto che la padrona di casa ha avuto per tutti gli allievi del programma:

"Maria è bellissima e mi ha saputo sempre dire le cose giuste al momento giusto. Tutta l'esperienza è stata possibile grazie a lei, è lei che mi ha dato la possibilità di partecipare, è stata sempre molto presente. Se c'era qualcosa che non andava bene, faceva di tutto per farti sentire a tuo agio"

Il ballerino ha ammesso che negli 8 mesi che è stato nella scuola di Amici di Maria De Filippi è cambiato molto: imparato una nuova lingua, ma anche ad avere maggiore sicurezza in sé stesso, perché ha dovuto confrontarsi con l'assenza della sua famiglia:

"Come sono cambiato? In tante cose...ho imparato l'italiano (ride ndr.), però posso ancora migliorare, ma ho imparato ad avere maggiore sicurezza in me stesso: ero da solo, senza la mia famiglia, fuori dal mio mondo. In questi 8 mesi ho trovato una sicurezza maggiore in me, come mai prima d'ora.

Dustin ha ammesso che è entrato nel programma sopratutto perché amava ballare e non era interessato alla popolarità che ne sarebbe conseguita, eppure, ancora oggi non riesce a credere quando per strada lo fermano per chiedergli una foto e un autografo:

"Prima di entrare ad Amici avevo finito un lavoro e non sapevo se sarei potuto restare in Europa, non ho potuto ballare per tre mesi, perché non mi sono allenato. Però, in generale sono rimasto lo stesso di prima del talent. Ho fatto Amici perché amo ballare, non mi interessava la popolarità, ma ora la gente mi ferma e mi chiede di fare una foto e io ancora non ci credo, però, è una bella sensazione. Voglio ballare per me, ma anche per divertire ed emozionare gli altri."

Amici 23, Dustin sul suo futuro: "Vorrei restare qui, il mio passo a due ideale? Con Elena D'Amario!"

Il ballerino ha anche raccontato che vede il suo futuro in Italia, dove vorrebbe restare per continuare a studiare danza e forse anche perché sembra che il suo cuore sia stato conquistato da un ballerino professionista di Amici, Angelo Recchia. Dustin ha ammesso che ha ricevuto tante offerte di lavoro e che sta valutando quale potrebbe essere la più giusta per lui, ma spera di poter continuare a studiare in Italia.

Lorella Cuccarini gli ha chiesto poi con chi potrebbe essere il suo passo a due ideale e il ballerino l'ha sorpresa dicendo che per lui sarebbe un sogno ballare con Elena D'Amario, altra ballerina professionista del programma:

"Elena è fantastica, la migliore di tutti, per me sarebbe davvero un sogno poter ballare con lei"

