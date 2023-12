Amici 23, Dustin nelle mire di Alessandra Celentano: scatta il provvedimento disciplinare per il ballerino! [VIDEO]

Gossip TV

Durante l'ultimo daytime, Dustin è stato ripreso dalla sua maestra, Alessandra Celentano e ha ricevuto il primo provvedimento disciplinare.

Nell'ultimo daytime di Amici 23 anche uno degli allievi di Alessandra Celentano è finito nelle mire della maestra di danza: si tratta di Dustin, il ballerino australiano di cui la severa coach è tanto fiera. Peccato, però, che in questo caso il ragazzo abbia scatenato la delusione dell'insegnante e sia scattato il provvedimento disciplinare.

Amici 23, Dustin riceve un provvedimento disciplinare!

Celentanto ha convocato Dustin, all'apparenza per chiedere informazioni sui suoi progressi con l'italiano. Il ballerino australiano, infatti, sta prendendo lezioni di italiano da Isobel Kinnear e i due sono stati spesso protagonisti di divertenti momenti nel corso degli ultimi appuntamenti pomeridiani. Tuttavia, Celentano aveva una ragione ben precisa per chiedere la presenza di Dustin: a quanto pare, il ballerino l'ha molto delusa.

Per spiegare le ragioni dietro questa affermazione, Celentano ha fatto vedere al ballerino un video in cui, durante una comunicazione della produzione, Dustin usava il pc e guardava qualcosa sul monitor, ridendo. Alla domanda su cosa ci fosse di così divertente, Dustin ha commentato che si trattava di un video di una sua vecchia coreografia. Tuttavia, in un secondo video il ballerino è palesemente impegnato a guardare clip e video del talent di Canale5 sui social, violando una delle regole della scuola di Maria De Filippi.

Ai ragazzi, infatti, è fatto divieto usare dispositivi elettronici se non per motivi di studio. Dustin, nonostante l'evidenza, ha provato a difendersi, ma la prof, a,lquanto infastidita, gli ha comunicato di essere molto delusa:

Credo che tu sappia quanto io tenga alle regole e alla disciplina. All’inizio dell’anno ho dato delle regole molto precise e i ragazzi si devono attenere alle regole. Tanto più i miei. Ti levo il telefono per una settimana. Se scopro altre infrazioni, il provvedimento sarà molto più grave. Non guardo in faccia nessuno su queste cose"

