Amici 23, duro ed emozionante confronto nella scuola tra Alessandra Celentano e Marisol (VIDEO)

La maestra Alessandra Celentano affronta Marisol ad Amici: "Sei peggiorata, sei sempre controllata e non ti lasci mai andare".

Fervono i preparativi per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 17 dicembre 2023 alle 14.10 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola, la bravissima ballerina Marisol Castellanos si è resa protagonista di un duro ed emozionante confronto con la maestra Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano e Marisol a confronto

Nel daytime di ieri di Amici 23 è andato in onda un duro confronto tra Alessandra Celentano e Marisol Castellanos. La maestra di danza classica ha voluto incontrare la sua allieva, come già aveva annunciato durante l'ultima puntata del pomeridiano, per aiutarla a sbloccarsi e tirare fuori la sua vera cifra artistica:

Io ti voglio e devo aiutare, ma non capisco come. Hai un carattere talmente chiuso, che pretendi talmente tanto da te che nella danza non esce il tuo essere Marisol. Continui a essere una macchinetta [...] Preferisco una che sbaglia, di una sempre attenta a quello che dice. Sei sempre attenta a quello che fai. Sei intermittente. Il lavoro deve essere reciproco, ho bisogno che tu mi aiuti..sono mesi che cerco di aiutarti e tu sei la cozza chiusa…io speravo che tu ragionassi...

Dopo tre mesi cosa devo fare? Sei peggiorata non a livello di danza...sei sempre controllata, non ti lasci mai andare. Chiunque ti ha detto ‘sporca’, bisogna essere un artista in scena e non un cubetto di ghiaccio [...] aiutami ad aiutarti, mi sto scocciando. Io voglio completezza e te te lo puoi permettere. Sei nata per ballare, ma in alcuni momenti ci sei in altri no. Se non esterni nella vita, non esterni nella danza. Devi accettare le critiche e che non sei perfetta. Mi devi dire quello che pensi. Io voglio Marisol nel bene e nel male.

Parole che hanno colpito Marisol, che non è riuscita a trattenere le lacrime:

Io sono consapevole che non mi sta andando male, ma so che mi sto appiattendo. Sono dispiaciuta, riconosco che è grave. Mi dispiace perché non mi sento per niente senza personalità, ci lavorerò di più. Mi scoccia che non riesco ad arrivare.

