Amici 23, ballerina dell'ultima edizione: "Maria De Filippi è una donna molto forte e molto brava nel suo lavoro"

Gossip TV

L'ex allieva di Emanuel Lo ad Amici 23, Lucia Ferrari, torna a parlare della sua esperienza nella scuola di Canale 5 e coglie l'occasione per dedicare parole di stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi.

Lucia Ferrari è tornata a parlare di Amici 23. Ospite nel podcast condotto da Lorella Cuccarini, la talentuosa ballerina ed ex allieva della squadra CuccaLo ha fatto un bilancio del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi e speso parole di grande stima e affetto nei confronti della padrona di casa.

Lucia Ferrari e le parole su Maria De Filippi

La 23esima edizione di Amici si è conclusa da poco, ma la produzione è già al lavoro per la formazione della nuova classe. Nell'attesa, l'ex allieva Lucia Ferrari si è raccontata senza filtri nel podcast Dimmi di te. Intervistata da Lorella Cuccarini, la ballerina ha parlato della sua passione per la danza e svelato la sua paura più grande:

Sono fiera di me stessa e ora sogno di calcare i grandi palchi. La danza per me è tutto. La mia paura più grande? L'acqua profonda. Ho paura degli squali. Voglio vedere il fondo. La cosa che mi fa più arrabbiare? Quando le persone non sono oneste e nascondono le loro emozioni. Non mi piace la falsità.

Leggi anche Samu Segreto nel cast di un progetto social molto importante

Dopo aver fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 23esima edizione, la giovane ballerina ha spiegato l'importanza che ha avuto Maria De Filippi nel suo percorso. A tal proposito, Lucia ha speso parole di affetto e stima nei confronti della padrona di casa:

Maria è una girl boss (ride ndr). È stata molto più presente di quello che mi aspettavo. Mi ha sorpreso tanto vedere quanto ci conosceva. Era onesta con noi, ci dava consigli, durante le prove ci aiutava. Penso che è una donna molto forte e molto brava nel suo lavoro. Si vedeva che ci teneva a noi. Lavora personalmente su tutto.

Martina Giovannini elogia Maria De Filippi

La giovane ballerina Lucia Ferrari non è stata l'unica a parlare ed elogiare Maria De Filippi. Anche la cantante Martina Giovannini ai microfoni di Dimmi di te, il podcast condotto da Lorella Cuccarini, ha speso parole molto dolci nei confronti della conduttrice di Amici:

Quando sono entrata e mi hanno dato il banco ero molto spaesata. Maria mi ha aiutato tantissimo...sia per lo staging che per la mia timidezza. Mi diceva sempre che dovevo parlare ed esprimere il mio pensiero. Non ero abituata a vedere il pubblico a 360gradi. La parte più bella era quando andavamo a fare le prove con le coreografie e scenografie.

Scopri le ultime news su Amici.