Amici 23, Ayle torna sui social e ringrazia Maria De Filippi e Anna Pettinelli per l'esperienza nel talent

Dopo la sua eliminazione da Amici 23 nella prima puntata del Serale, Ayle è tornato sui social e con un post ha ringraziato Maria De Filippi e Anna Pettinelli per la sua esperienza.

La prima puntata del Serale di Amici 23 ha visto l'eliminazione di Ayle e Kumo: i due allievi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno perso alle rispettive sfide al ballottaggio e solo oggi l'allievo di Anna Pettinelli ha fatto ritorno sui social, pubblicando un lungo post con ringraziamento alla produzione di Amici e alla sua maestra.

Amici 23, Ayle torna sui social: il ringraziamento alla conduttrice, alla produzione del talent e ad Anna Pettinelli

Il percorso di Ayle nella scuola di Amici è stato particolarmente burrascoso: il cantante è entrato nel programma con una forte rabbia e non sempre ha dato il meglio di sé, troppo indisciplinato e volubile per seguire le regole. I giudizi ricevuti durante le puntate dai vari giudici, nonostante il gradimento del pubblico, lo portavano a finire sempre tra gli ultimi in classifica, accrescendo i dubbi sulla sua arte e sulla scelta di restare nel programma.

Ayle, infatti, ha poi preso la decisione di lasciare Amici, per poi chiedere alla produzione del programma di poter rientrare e spaccando la scuola in quello che abbiamo nominato l'Ayle-Gate. Solo la fiducia di Anna Pettinelli, contro il parere contrario di tutti i professori, aveva permesso al cantante di accedere nuovamente al programma, ma le sue tribolazioni non erano terminate. La speaker, infatti, non gli aveva assegnato subito la maglia per il Serale, preferendo portare alla seconda fase Martina e poi sorprendendo tutti chiedendo a Lil Jolie di far parte della sua squadra.

Questo comportamento aveva gettato nello sconforto Ayle e solo nell'ultimo appuntamento domenicale della trasmissione Anna Pettinelli gli aveva consegnato la maglia, ma con una motivazione che aveva fatto storcere il naso: "Regali emozioni, anche se sei stonato come una campana". Decidendo di restare fedele a se stesso fino alla fine, Ayle nella prima puntata del Serale si è esibito cantando anche gli insulti che ha ricevuto e ha lasciato il programma con un sentito augurio di Maria De Filippi:

"Spero che tu vada via da qui con meno rabbia. Non bisogna mai essere arrabbiati con la vita"

Ora, il cantante è tornato sui social e ha deciso di dedicare un lungo messaggio alla sua insegnante, a Maria e alla produzione del programma:

"Credo che una parte del mio cuore sia ancora ferma qui. Ho passato tanti stati d’animo e credo di dover ancora metabolizzare il tutto. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato dei bellissimi messaggi e che mi sono state vicine. Volevo ringraziare Amici e Maria per la grandissima opportunità e per questo percorso incredibile. Penso di essere cresciuto come artista ma soprattutto come persona. Ho imparato a combattere e a convivere con i miei demoni e penso di averli affrontati a testa alta. Volevo ringraziare anche Anna Pettinelli per tutto quello che abbiamo passato e per quanto ha creduto in me durante tutto il percorso. Alla domanda “come stai?”Al momento non so bene cosa rispondere. Devo ancora realizzare quello che è successo in questi mesi. Ho capito che devo fare questo nella vita e non smetterò mai di donare la mia musica a chi ne ha bisogno. Ancora grazie a tutti. Ci sentiamo presto con nuova musica."

