Amici 23, Ayle svela: "Lei è stata importante, quando sono entrato nella scuola mi ha dato un senso di tranquillità"

Il cantante della 23esima edizione di Amici, Ayle, è tornato a parlare della sua discussa esperienza nel talent show di Canale 5 riservando parole di grande stima e affetto nei confronti della conduttrice Maria De Filippi.

Tempo di confessioni importanti per un ex allievo della 23esima edizione di Amici. Stiamo parlando di Ayle, nome d'arte di Elia Flagella, che si è raccontato senza filtri a Lorella Cuccarini: dalla sua grande passione per la musica all'eliminazione dal talent show di Maria De Filippi fino al duetto dei suoi sogni.

Ayle e le parole su Maria De Filippi

Ayle, nome d'arte di Elia Flagella, è stato ospite di Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di te. Il giovane cantante ed ex allievo della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola di Amici 23 spiegando cosa lo spinse a lasciare il talent show di Canale 5 per poi farvi ritorno:

A me è successo molte volte di trovarmi in una buona posizione o di avere un’occasione importante e una parte di me spesso mi ha portato ad autosabotarmi. Era involontario, non riuscivo a controllare questa cosa. E’ difficile anche da raccontare e che qualcuno ti capisca, è vista come una mancanza di impegno, di voglia, quando invece è l’emozione che mi sabota. Un pensiero negativo che mi entra nella testa, io combatto molto con la mia testa. Fuori sto cercando di volermi bene, cosa che spesso non ho fatto. Questo mi ha condizionato molto fino a prendere la decisione di andarmene. Fortunatamente ho avuto una seconda possibilità e penso di averla sfruttata al meglio.

Dopo aver raccontato la verità sul suo addio ad Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 23esima edizione, il giovane cantante ha spiegato cosa significa realmente per lui la musica e l'importanza che ha avuto Maria De Filippi nel suo percorso. A tal proposito, Ayle ha speso parole di affetto e stima nei confronti della padrona di casa:

Per me la musica è come una seduta da uno psicoanalista perché è come se io facessi una psicoanalisi di quello che sento e di quello che sto provando. Quello che sto facendo adesso è fare dei pezzi in cui cerco di empatizzare con gli altri, fare della psicoanalisi anche sugli altri. Io scrivo da molto prima di Amici, senza la musica, senza l’intento di creare una canzone. Poi creo una melodia o me la faccio creare. Lì “vomito” questo flusso di pensieri che diventa una canzone. Maria per me è un supereroe, è stata la persona che quando sono entrato mi ha dato un senso di tranquillità. Ha il potere di farti sentire a casa. E’ stata molto importante, nei momenti di difficoltà mi sono sfogato con lei e sono felice di averla conosciuta.

La rivelazione di Ayle

Il cantante Ayle, che ha pubblicato lo scorso 28 giugno il suo primo EP "La parte del mondo che non mi piace", ha raccontato tutte le emozioni provate una volta uscito dal Serale di Amici 23:

Quando esci c’è sempre qualcuno che cambia con te, ho preferito quelli che sono rimasti uguali. Per me questo è meglio di vedere persone che quando prendi un minimo di popolarità cambiano con te. Vedi quelle persone in modo diverso, poi capisci che funziona così. In questo momenti tutti mi chiedono di pubblicare nuova musica e io sono molto contento di questo. Più faccio stare bene gli altri, più sto bene io.

