Amici 23, Ayle e Kumo ospiti a Verissimo raccontano la loro esperienza nel talent. E sull'amore rivelano...

Ayle e Kumo sono gli ultimi due allievi di Amici 23 ad aver lasciato il talent. Ospiti a Verissimo ecco cosa hanno raccontato.

Ospiti oggi, sabato 30 marzo, a Verissimo da Silvia Toffanin sono stati Ayle e Kumo, i due primi allievi di Amici23 ad aver lasciato il talent dopo la prima puntata del Serale. Il cantante e il ballerino hanno raccontato del loro percorso nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, svelando cosa si aspettano per il loro futuro. Poi sull'amore hanno rivelato...

Amici 23, Ayle e Kumo si raccontato dopo l'uscita dal talent e sull'amore rivelano...

Il percorso di entrambi gli allievi è stato particolarmente tosto e non sono mancati i momenti difficili: Ayle è stato protagonista dell'Ayle-gate, uscendo e rientrando nella scuola a tempo di record, solo grazie all'intercessione di Anna Pettinelli che ha accettato che il cantante tornasse, contro il parere di tutti gli altri professori. Sul rapporto con la sua prof, Ayle ha dichiarato:

"Anna sa tutto, abbiamo passato tanti momenti alti e bassi, belli e brutti. Le voglio un bene incredibile, mi ha dato una seconda possibilità, siamo molto legati"

Anche per Kumo non è stato un percorso facile quello nel talent di Amici di Maria De Filippi: il ballerino ha raccontato anche dell'incidente che ha subito prima di entrare nel programma e da cui è nato il suo soprannome. Eppure, nonostante le difficoltà entrambi sono proiettati verso il futuro pieni di speranze:"Voglio vivere di danza, mi auguro di potermi svegliare e passare la giornata ballando" ha dichiarato Kumo e anche Ayle poco prima ha affermato:

"Voglio cantare, fare questo mestiere, sarebbe la cosa più bella che potesse capitarmi"

E prima di lasciarli andare, Silvia Toffanin non ha nascosto una certa curiosità sulla sfera amorosa. Mentre Kumo ha ammesso di non avere nessuno, dato che si è lasciato poco dopo l'entrata nel programma, Ayle ha tentennato, lasciando intendere che nella scuola di Amici ha vissuto una bella amicizia. Che si riferisca a Lucia Ferrari, la ballerina con cui è spesso stato visto molto in sintonia? Ecco cosa ha dichiarato:

"L'amore lo scrivo e lo canto...Ma nella scuola ho vissuto una bella amicizia..."

