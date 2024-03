Amici 23, Ayle al Serale ma sul web notano la freddezza di Maria De Filippi verso il cantante

Gossip TV

Ieri, domenica 10 marzo, ad Amici 23 sono state assegnate le ultime maglie del Serale e tra loro anche Ayle ha ottenuto l'accesso alla seconda fase del talent. Ma un comportamento di Maria De Filippi fa discutere sul web.

Amici 23, Ayle va al Serale: ma il web nota la freddezza di Maria De Filippi nei suoi confronti

L'ultimo allievo del programma ad aver ottenuto la maglia è stato Ayle: la sua prof, la speaker Anna Pettinelli, si è trovata a dover decidere tra lui e Nahaze e dopo lunghe settimane di attesa ha scelto Ayle per rappresentare la sua squadra al Serale:

"Maria lo sa, sto decidendo adesso, perché mi avete messo in difficoltà. Tu sei capace di rompere l'anima stonando, ed è vero, mentre lei è più perfetta e ti prende con il suo movimento. Tu Ayle sei andato via, sei tornato, sei un'anima tormentata e ti ho capito e sei migliorato moltissimo, di questo te ne do merito. Tu Nahaze hai sopportato l'ultimo posto in classifica per queste settimane col sorriso. Siete due combattenti, ma io devo decidere, anche per la mia squadra. Ayle, la maglia è tua!"

L'allievo ha cercato di avvicinarsi alla conduttrice per abbracciarla, prima di prendere la maglia oro, ma Maria De Filippi lo ha gelato con un "Aspetta un attimo" ed è andata ad abbracciare Nahaze che era stata eliminata. Dati i trascorsi tra la conduttrice e il cantante, sul web non sono mancate le critiche: Maria De Filippi ha ripreso Ayle in più di un'occasione, sia per la questione pulizie in casetta, sia perché il cantante aveva abbandonato lo studio durante la registrazione, perché non era riuscito a portare a termine la sua performance.

Per non parlare poi della richiesta del cantante di abbandonare Amici per poi chiedere di rientrare poche ore dopo la sua uscita, gettando nella confusione la produzione del programma. Secondo altri, invece, la conduttrice voleva solo consolare Nahaze per essere stata eliminata e non c'è alcuna antipatia contro Ayle.

