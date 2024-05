Amici 23, Anticipazioni Serale: una professoressa in lacrime, scoppia la lite in studio

Gossip TV

La professoressa di canto, Anna Pettinelli, in lacrime per Martina al Serale di Amici 23.

La registrazione della settima puntata di Amici 23 è stata a dir poco scoppiettante. Stando alle anticipazioni, la professoressa Anna Pettinelli è prima scoppiata a piangere per l’esibizione di Martina Giovannini e poi si è resa protagonista di un acceso scontro con la collega Lorella Cuccarini.

Anna Pettinelli piange e poi litiga con Lorella Cuccarini

Acceso scontro al Serale di Amici 23 tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini dopo il guanto di sfida tra Martina e Sarah. Stando alle anticipazioni riportate da Superguida Tv, l'esibizione di Martina avrebbe emozionato la speaker radiofonica, che non sarebbe riuscita a trattenere le lacrime. Non solo. Per difendere la sua allieva, la coach pare abbia discusso con la sua collega e il giudice Cristiano Malgioglio provocando anche la reazione di Michele Bravi.

Guanto, Martina vs Sarah sull’estensione sulle note di This is me. Vince Martina. Si apre una lunga litigata tra la sua professoressa Anna Pettinelli e la Cuccarini - si legge su Superguidatv - Vince Martina, ma la Pettinelli fa complimenti anche a Sarah. Quando ha cantato Martina però la Pettinelli si è messa a piangere dall’emozione e dice che alla ragazza non le viene riconosciuto ciò che merita. La Pettinelli litiga con la Cuccarini e con Cristiano Malgioglio. Michele è intervenuto a dire ad Anna che non fa bene a Martina che la osanni come voce. Michele Bravi ha dato spesso il punto a Sarah e le ha detto che è cresciuta tantissimo e in ogni puntata costruisce un mattone in più. Anche Giuseppe ha fatto commenti positivi a Sarah dicendo che ama la sua voce.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Lucia Ferrari

Ricordiamo che la settima puntata del Serale di Amici andrà in onda domani, sabato 4 maggio 2024, in prima serata su Canale 5. I ragazzi ancora in gara sono: Holden, Petit, Mida, Martina e Sarah per la categoria canto; Dustin e Marisol per la categoria ballo. Chi sarà costretto a lasciare la scuola a poche settimane dalla finale?

Scopri le ultime news su Amici.