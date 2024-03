Amici 23, Anticipazioni puntata speciale del Serale: ecco cosa è successo e quando andrà in onda!

Gossip TV

Oggi, 24 marzo, è stata registrata una puntata speciale del Serale di Amici 23: ecco tutte le anticipazioni!

La prima puntata del Serale di Amici 23 ha registrato, come ci si aspettava, ottimi ascolti, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del pubblico di Canale5. Dopo la prima puntata, andata in onda ieri sera, sabato 23 marzo, è trapelata la notizia che nella mattinata di oggi, domenica 24 marzo, è stata registrata una puntata Speciale del Serale del talent show.

Amici 23, Anticipazioni puntata speciale del Serale: ecco tutto ciò che spapiamo e quando andrà in onda!

Secondo le anticipazioni fornite dalla pagina X di AmiciiNews, la puntata speciale del Serale, registrata questa mattina, ha visto in studio gli allievi, ma non la conduttrice Maria De Filippi, i professori o i tre giudici del Serale. Al contrario, il pubblico presente in studio aveva un telecomando e poteva dare le votazioni ai giudici, con un punteggio da 1 a 10.

Cantanti e ballerini hanno portato sul palco i loro inediti o le coreografie che sono divenute il loro cavallo di battaglia. Ciascuno entrava in studio, chiacchierava un po’ introducendo la propria esibizione e poi ritornava in casetta. L’ordine:

Giovanni ha danzato un samba sulle note di The Horns

ha danzato un samba sulle note di The Horns Sarah ha cantato Mappamondo

ha cantato Mappamondo Nicholas ha ballato sulle note di Dive di Ed Sheeran

ha ballato sulle note di Dive di Mida ha cantato Fight Club

ha cantato Fight Club Dustin ha danzato sulle note di Tattica

ha danzato sulle note di Tattica Petit ha cantato Tornerai

ha cantato Tornerai Sofia ha danzato sulle note di Run It

ha danzato sulle note di Run It Holden ha cantato Solo stanotte

ha cantato Solo stanotte Lucia ha ballato sulle note di Oro Nero

ha ballato sulle note di Oro Nero Lil Jolie ha cantato Attimo

ha cantato Attimo Gaia ha ballato sulle note di Don’t Mean a Thing

ha ballato sulle note di Don’t Mean a Thing Martina ha cantato Da quando ho smesso di amarti

ha cantato Da quando ho smesso di amarti Marisol che balla una coreografia sulle note di Slave for You di Britney Spears

Ancora non si sa quando questo speciale andrà in onda e non si conosce nemmeno la classifica che è stata realizzata grazie alla media dei voti ricevuti da ciascun concorrente.

