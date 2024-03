Amici 23 anticipazioni della puntata di domenica 10 marzo: 4 allievi al Serale, due eliminati e una proposta inaspettata!

Gossip TV

Ecco le Anticipazioni della puntata di Amici 23 in onda domenica 10 marzo!

Oggi, martedì 5 marzo 2024, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio Mattia Zenzola e Mew, due tra gli ex allievi più amati dai fan del programma.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 23

La nuova registrazione di Amici 23 è stata ricca di emozioni. Secondo le anticipazioni fornite dalla pagina di Amicii News, infatti, altri 4 allievi accederanno al Serale, ma nel corso della prossima puntata vedremo anche due allievi eliminati e un'inaspettata proposta. Al centro di queste ultime puntate del programma c'è stato il Serale, la seconda fase del talent show, che prenderà avvio il 23 marzo e finalmente sembra che tutti gli allievi meritevoli della maglia l'abbiano ricevuta.

Ospiti in questa puntata saranno: Mattia che ha ballato con Francesca e Mew, ex concorrente di questa edizione, che ha presentato il suo nuovo singolo. A giudicare la gara di canto e ballo: Diodato, Kledi e Nancy Berti. A essere giudicati, in entrambe le categorie, sono stati gli allievi non magliati. Ecco come sarà composta la classifica della gara di canto:

Ayle

Sarah

Lil Jolie

Kia

Nahaze

Mentre per la gara di ballo vedremo Giovanni al primo posto seguito da Kumo.

A ottenere la maglia per il Serale saranno:

Lil Jolie accede al Serale e va nella squadra di Anna Pettinelli

Kumo al Serale

Ayle al Serale

Sahra al Serale

Giovanni al Serale

Eliminate Kia e Nahaze, per le quali però arriva una proposta inaspettata: potranno presentarsi di nuovo a settembre! Le squadre del Serale saranno composte da: Zerbi-Cele, Cucca-Lo e Pettinelli -Raimondo. Todaro ha detto che seguendo il day time scopriremo che nome avrà la sua squadra.

Scopri le ultime news su Amici