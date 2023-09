Amici 23, Anna Pettinelli svela come Maria De FIlippi l'ha convinta a ritornare nel talent

Gossip TV

Per la prossima edizione di Amici, Anna Pettinelli tornerà nel programma e ha svelato che è stata Maria De Filippi a convincerla. Ecco cosa le ha detto la conduttrice!

Amici di Maria De Filippi tornerà su Canale5 a partire dal 24 settembre, stando alle ultime news, e al posto di Arisa, come prof di canto tornerà Anna Pettinelli, la nota speaker radiofonica e vecchio volto "amico" della trasmissione. Pettinelli ha svelato che sono state le parole della conduttrice Maria De Filippi a convincerla a ritornare nel talent. Ecco cosa le ha detto!

Amici 23, Anna Pettinelli svela cosa le ha detto Maria De Filippi per convincerla a tornare nel talent

Già alla fine della scorsa edizione di Amici si vociferava che due professori non ci sarebbero stati per la prossima stagione: una congettura vera solo in parte, perché Raimondo Todaro è stato riconfermato come prof di ballo, mentre ad abbandonare la trasmissione è stata Arisa. La cantnte già durante lo scorso anno aveva manifestato la sua intenzione di dedicarsi maggiormente alla sua musica, per uscire dall'impasse in cui si era rintanata. Qualche settimana fa è arrivata la conferma ufficiale che a prendere il posto di Arisa sarebbe stata Anna Pettinelli.

La speaker è un volto noto al talent, dato che negli scorsi anni ha preso parte al programma, diventando protagonista di numerosi scontri con Rudy Zerbi, con cui condividerà di nuovo la scena. Oltre a loro due, torneranno anche Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, mentre ancora incerto è il ritorno di Emanuel Lo. Intervistata da Tag24, Anna Pettinelli ha svelato che sono state le parole di De Filippi a convincerla a tornare nel talent:

"Maria De Filippi me lo chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto 'Anna, torni'. Basta, non c'erano punti di domanda. Ma lei sapeva che sarei tornata volentieri, quindi, è stato bello ricevere la telefonata da Maria e dire 'siamo ancora una squadra'."

Anche a Superguidatv, Pettinelli si è detta entusiasta di poter tornare, anche perché ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con i colleghi e cercherà, anche questa volta di far emergere il talento dei suoi allievi, comportandosi, come ha affermato, "in maniera giusta".

