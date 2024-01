Amici 23, Anna Pettinelli stronca Sarah Toscano: "Non siamo allo Zecchino d'Oro!" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, 29 gennaio, Anna Pettinelli ha espresso il suo giudizio sull'esibizione di Sarah Toscano!

Oggi, ad Amici 23, Sarah Toscano si è esibita alla presenza dei prof di canto con un compito che le ha assegnato Anna Pettinelli: la speaker ha deciso di farle cantare La vie en rose di Edith Piaf, chiedendole di non interpretarla alla sua solita maniera "infantile".

Amici 23, Anna Pettinelli stronca Sarah Toscano: "Non è lo Zecchino d'Oro questo"

Ovviamente, mentre Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno ritenuto adeguata l'esibizione di una canzone così matura per una ragazza tanto giovane, Pettinelli ha stroncato l'allieva:

"Questa è una canzone con pathos, sensibilità e romanticisimo che Sarah non ha. Non tutto è la vecchia fattoria, dov'è l'interpretazione? Doveva rispettare il brano"

Lorella Cuccarini ha ribattuto che questa era la sua interpretazione ed è stata molto delicata, "Sì, ma da Zecchino d'Oro" ha risposto a tono Pettinelli e tra le due insegnanti è scoppiato un litigio. Anche Zerbi si è intromesso nella questione e ha chiesto alla cantante del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi se si è sentita rappresentata dalla canzone. Mentre Pettinelli sosteneva che il piglio di Sarah era infantile per la canzone, l'allieva ha commentato:

"No, non mi sento rappresentata, perché non ho vissuto certe cose. Io ho fatto uno sforzo per cantarla, ma non ho vissuto nulla di quello di cui parla la canzone"

Zerbi ha dato ragione alla cantante, accusando anche la collega di cercare di trasformare ogni compito che assegna in guanti di sfida:

"Abbi il coraggio di dire ciò che pensi, perché altrimenti anche questo è parte dei compiti che sono insensati"

Anche con questo compito, Pettinelli ha sostenuto che Sarah non ha fatto alcun passo avanti, al contrario di quanto invece sostengono Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, che ha lanciato un'ultima frecciatina: "Se hai fatto passi avanti, non è certo per i compiti di Pettinelli, ma per il lavoro che stai facendo tu qui dentro".

