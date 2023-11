Amici 23: Anna Pettinelli mette alla prova Mew, la reazione inaspettata di Lorella Cuccarini

Gossip TV

Mew riceve il suo primo compito da parte di Anna Pettinelli ad Amici.

Domenica 5 novembre 2023 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici. Nell'attesa, Anna Pettinelli ha deciso di mettere alla prova la cantante Mew sulla sua estensione vocale assegnandogli il brano I’m with you di Avril Lavigne.

Il primo compito di Mew

In vista della nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda domenica su Canale 5, Mew ha ricevuto il suo primo compito da parte di Anna Pettinelli. Nonostante la stima che nutre nei suoi confronti, la professoressa ha deciso di mettere alla prova la brava cantante e allieva di Lorella Cuccarini assegnandogli un compito difficile:

Brava! Sempre credibile e appassionata...questo penso di te ma vorrei metterti alla prova sull'estensione. Una canzone difficile da cantare a squarciagola senza dare l'impressione di strillare, il taglio dovrà comprendere anche due ritornelli finali che sono i più impegnativi. Dai che ce la puoi fare! Accetti? Anna Pettinelli.

Assegnazione che ha entusiasmato Mew ma anche la Cuccarini che, durante il confronto telefonico con la sua allieva, ha confessato:

Che bello così ti sento cantare due volte, più che un compito sembra un regalo. Io penso che tu lo possa fare benissimo, sarà un bellissimo esercizio. Io sono molto contenta di come tu stai lavorando, mi piacevi tantissimo ma mi stupisci di puntata in puntata. Penso che tu possa metterci tanto di tuo in questa canzone, buon lavoro.

