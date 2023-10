Amici 23, Anna Pettinelli manda in sfida Sarah contro Alice: "La tua voce è infantile, petulante..."[VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di oggi, Anna Pettinelli ha finalmente scelto chi, tra Sarah e Mida, andrà in sfida contro Alice: la coach ha scelto Sarah e per motivi che rende ben chiari. Ecco cosa è successo!

Nel daytime di oggi, martedì 3 ottobre, su Canale5, ad Amici 23, Sarah e Mida hanno scoperto finalmente chi dei due dovrà sfidare la talentuosa Alice, nuova cantante su cui Anna Pettinelli ha deciso di puntare e che per entrare nella scuola dovrà sfidare uno dei due cantanti della squadra di Lorella Cuccarini. La speaker radiofonica ha comunicato con una lettera che la sua decisione è la seguente: mandare in sfida Sarah contro Alice.

Amici 23, Anna Pettinelli manda in sfida Sarah contro Alice: "La tua voce è infantile!"

Durante il daytime del talent show di Maria De Filippi di ieri, lunedì 2 ottobre, Sarah è stata preda della disperazione alla prospettiva di dover sfidare Alice: nella seconda puntata, infatti, non solo è arrivata ultima nella classifica di canto, ma Anna Pettinelli le ha anche comunicato di voler scegliere uno tra lei e Mida per sfidare Alice e garantirle così l'ingresso nella scuola. Oggi, sembra che i timori di Sarah si siano avverati: con una lettera e un compito, Anna Pettinelli le ha confermato che sarà lei a sfidare Alice. La ragazza, tuttavia, non è sembrata sorpresa della decisione, sebbene il desiderio di piangere fosse molto forte.

La coach di canto è stata anche particolarmente pungente e precisa nel rivelare le ragioni che l'hanno spinta a scegliere Sarah e non ha nascosto di ritenere l'allieva di Lorella Cuccarini inadatta a stare nella scuola di Amici:

"La scuola di Amici è in continuo movimento, nessuna maglia è salva fino al Serale. Ogni settimana noi prof vediamo decine di allievi, per selezionare i più meritevoli. Alice è davvero meritevole, è una busker, ha suonato in Italia e all'estero. Per anni la strada è stata il suo palco. In lei ho notato quella fame di musica che dovrebbe guidare tutti voi. Detto questo ho deciso con chi metterla in sfida. Sarah il tuo modo di cantare è approssimativo, la scuola ha bisogno di talenti certi e voci fermi, non talenti abbozzati come il tuo. Ma è anche il tuo modo di cantare: la voce è incerta, puerile, infantile, cantilentante. Devo aggiungere altro? Va bene che sei giovane, ma la stoffa si vede subito e tu per me non ce l'hai."

Sarah ammette che ciò che la prof le ha detto è coerente con i motivi per cui non l'avrebbe voluta nella scuola, anche se le sue parole dirette l'hanno ferita. La diciassettenne è visibilmente incerta e preoccupata, come rivela a Maria De Filippi:

"Sono terrorizzata, non so bene come funziona. Ho paura di uscire."

La conduttrice cerca di rassicurarla spiegandole come procederanno le assegnazioni e cerca di incoraggiarla a dare il meglio: "Pensa alla sfida come qualcosa per farti vedere e sentire, altrimenti diventate matti. Quello è importante, altrimenti impazzite. So l'età che hai e che essere in sfida non è facile."

