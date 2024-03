Amici 23, Anna Pettinelli lancia il primo guanto di sfida a Mida: "Un cantante deve saper cantare e tu, invece..." [VIDEO]

Gossip TV

Nel datyime di Amici 23 di oggi, 21 marzo, Mida ha ricevuto il primo guanto di sfida da Anna Pettinelli.

Il Serale di Amici 23 inizierà sabato 23 marzo e, in vista della prima puntata, sono iniziati i primi guanti di sfida. Dopo Sarah vs Lil Jolie e Nicholas vs. Giovanni, anche Mida ha ricevuto il primo guanto di sfida dall'insegnante che meno lo apprezza nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi: Anna Pettinelli.

Amici 23, Mida riceve il primo guanto di sfida da Anna Pettinelli: "Un vero cantante sa cantare senza autotune, tu invece no..." [VIDEO]

L'antipatia di Anna Pettinelli per Mida è ben nota: secondo la speaker, infatti, il cantante di Lorella Cuccarini non è un vero artista, non solo perché fa fin troppo uso dell'autotune, ma perché ha scarse capacità di scrittura. Molte volte, infatti, Anna Pettinelli gli ha assegnato dei compiti per mettere alla prova la versatilità del cantante come autore, ma Mida non l'ha mai soddisfatta. Secondo la speaker, infatti, l'allievo sarebbe banale e scontato e in molte situazioni ha cercato di metterlo in difficoltà, imponendogli dei veti sulle parole da usare nelle barre.

Oggi, nel daytime di Amici, Anna Pettinelli ha deciso di mettere alla prova Mida, sfidandolo a scontrarsi con Martina in un guanto di sfida sulle note di Halleluja. Nella lettera che accompagnava la sfida, Pettinelli ha così esposto al cantante le sue motivazioni:

"Mida, al Serale si canta e si canta sul serio. In sei mesi di scuola ne hai escogitate tutte sulle tue scarse capacità di intonazione. Hai reso chiaro quanto sei terrorizzato dall'abbandonare i tuoi aiutini tecnici, mentre Martina ha dimostrato grande intonazione e capacità interpretative. Ti lancio questa sfida: una canzone che non dovrà, per i primi 50 secondi, essere né rappata, né dovrà prevedere l'uso dell'autotune, ma dovrà essere cantata a cappella, con al massimo un po' di riverbero naturale"

Mida si è detto subito infastidito e contrario:

"Un pezzo molto difficile e per nulla equo. Perché già in partenza tra me e Martina si sa chi è che canta meglio, non è come mettere me e Petit in sfida sulla scrittura. Uno dei motivi per cui sono contento di essere qua è perché ho la possibilità di avere l'aiuto per migliorare a cantare, io mi sento molto migliorato, ma non fino a questo punto. Conosco i miei limiti e non penso che conoscerli mi renda meno bravo"

Lil Jolie ha provato a giustificare la scelta della sua insegnante, ma le parole della cantante non hanno avuto presa su Mida, che si è poi confrontato anche con Martina.

