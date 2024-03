Amici 23, Anna Pettinelli: "Io e Raimondo Todaro siamo i coach di una squadra fortissima"

Gossip TV

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro pronti per il Serale di Amici 23.

Fervono i preparativi per il Serale della 23esima edizione di Amici, che partirà il prossimo 23 marzo su Canale 5. Tre le squadre in gara che saranno capitanate rispettivamente dalla maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro verso il Serale

Al Serale di Amici 23 ci saranno anche i Todarelli: la squadra capitanata dai coach Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e formata da Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Ayle, Martina Giovannini e Lil Jolie. A commentare l'inizio di questa nuova avventura ci hanno pensato i due professori della scuola. Il primo è stato Todaro: "TA- DAAAAAAAA!!! Eccoci qua pronti per un serale che farà FAVILLE!!!! quale è il nickname della nostra squadra?????".

A fargli eco la Pettinelli: "Eccoci finalmente insieme. Ci piacciamo da sempre, una simpatia spontanea,ora siamo i coach di una squadra fortissima. Forza ragazzi crediamo in voi. Siamo i Todarelli. Dal 23 marzo il serale di Amici". E ancora: "Eccoci, siamo i Todarelli! Dolci come un biscotto, talentuosi, agguerriti, non ce n'è per nessuno".

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Malìa

Ricordiamo che la prima puntata del Serale di Amici 23 andrà in onda il prossimo sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5. I 15 allievi ammessi alla fase finale del talent show sono: Dustin, Marisol, Petit, Holden, Ayle, Martina, Lil Jolie, Gaia, Giovanni, Sofia, Lucia, Kumo, Nicholas, Mida e Sarah.

Scopri le ultime news su Amici.