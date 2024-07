Amici 23, ancora un flop per gli album dei cantanti: tutti fuori dalla Top 100 degli EP più ascoltati!

Gossip TV

Per i cantanti di Amici 23 è stato registrato un altro flop: tutti gli album degli allievi del programma sono stati sbalzati fuori dalla Top 100 degli EP più ascoltati.

Sono trascorsi alcuni mesi dalla fine di Amici 23 e per i cantanti che hanno preso parte al programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi è arrivata una nuova batosta. FIMI ha infatti pubblicato nuovamente la classifica della Top 100 degli album più ascoltati e tutti gli EP dei finalisti del talent sono stati sbalzati fuori dalla classifica.

Come ogni venerdì, è stata pubblicata la classifica FIMI e nella TOP 100 degli EP più ascoltati in Italia sono scomparsi gli album dei cantanti finalisti di Amici 23. A deludere e sorprendere sono stati soprattutto i risultati degli EP di Sarah Toscano e Holden, sbalzati fuori anche dalla classifica dei singoli.

Un risultato che lascia sconcertati, soprattutto, perché Sarah è la vincitrice dell'ultima edizione del talent e Holden è stato sempre considerato tra gli artisti più maturi dell'edizione che si è conclusa da poco.

Diversa la situazione di Petit e Mida, rispettivamente alla 59esima e 66esima posizione, con Mammami, singolo di Petit che resiste alla 33esima posizione nella classifica dei singoli.

Una prima batosta era arrivata già la scorsa settimana, quando gli album dei finalisti di Amici non erano riusciti a restare neppure tra le prime 50 posizioni.

Tutti i finalisti, infatti, hanno rilasciato da poco più di un mese i loro nuovi EP, contenenti sia tracce inedite, sia alcune di quelle scritte e presentate all'interno del talent di Canale5. Soltanto Petit riusciva a resistere alla 33esima posizione, mentre Sarah, Holden e Mida erano precipitati oltre la 50esima.

Con questo nuovo aggiornamento si registra così un ulteriore calo per gli EP dei cantanti della ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi: un flop che li ha spinti fuori dalla classifica nel giro di una sola settimana. Un risultato deludente e un vero flop per gli allievi di Amici, soprattutto per Sarah Toscano, vincitrice del talent e Holden.

