Amici 23, flop per i cantanti di questa edizione: gli album fuori da un'importante classifica musicale!

Gossip TV

Per i cantanti di Amici 23 è arrivata una batosta: FIMI ha pubblicato la lista dei 50 album più ascoltati e nessuno di quelli degli allievi del talent è riuscito a rientrare...

Dura batosta per i cantanti di Amici 23: FIMI ha rilasciato la classifica dei 50 album più ascoltati in Italia e nessuno di quelli degli allievi di questa edizione del talent di Canale5 è presente. Per trovare gli album degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi bisogna scendere di posizione, anche se fortunatamente, alcuni di essi rientrano ancora nelle prime 100 posizioni.

Amici 23, flop per gli album dei cantanti dell'edizione dopo i primi ottimi risultati

All'interno di questa edizione del talent di Maria De Filippi erano presenti diversi cantanti di indubbio talento: dalla vincitrice dell'edizione, Sarah Toscano, giovane pop star che aprirà il concerto dei Black Eyed Peas a Milano il prossimo 16 luglio, a Mida, Holden, Petit, ma anche Lil Jolie, Mew - nonostante la cantante di Lorella Cuccarini abbia abbandonato la scuola a metà percorso per prendersi cura della sua salute mentale. Soprattutto per quanto riguarda Mew, molti suoi fan sono ancora del parere che se fosse rimasta ad Amici 23 avrebbe potuto raggiungere la finale senza problemi.

Perciò, visti i talenti di questa edizione e i fandom che li circondano - e che hanno incontrato i loro beniamini per la prima volta nei tour instore che si sono conclusi da poco e che li rivedranno nei vari tour che inizieranno tra estate e autunno - era naturale che al loro debutto su Spotify gli album dei ragazzi raggiungessero immediatamente i vertici degli album più ascoltati. Ed è quello che è successo con l'EP di Sarah, che ha sbaragliato la concorrenza, posizionandosi al 4°posto, mentre Petit e Mida erano rispettivamente al 9° e al 12°.

Purtroppo, gli ottimi risultati raggiunti inizialmente nei primi giorni del rilascio dei loro album sono drasticamente calati, tanto che nell'ultima classifica di FIMI, pubblicata come ogni venerdì anche ieri 27 giugno, la situazione è completamente diversa.

Amici 23, gli EP dei cantanti del talent fuori dalle prime 50 posizioni degli album più ascoltati in Italia

Ieri, 27 giugno, è stata pubblicata la classifica Fimi, contenente la classifica di singoli e album più ascoltati in Italia. La classifica elenca le prime 100 posizioni ed è balzato agli occhi come, tra i cantanti di Amici23 nessuno di loro sia riuscito a restare tra le prime 50 posizioni. Tutti i finalisti, infatti, ha rilasciato da poco meno di un mese i loro nuovi EP, contenenti sia tracce inedite, sia alcune di quelle scritte e presentate all'interno del talent di Canale5.

Controllando la classifica della FIMI, emerge che nelle prime 50 posizioni non ci sono gli EP dei finalisti di questa edizione del talent, ma per trovarli bisogna scendere oltre il 50°posto. Abbiamo infatti, come riporta Novella2000, alla posizione 54 Petit, con l'album omonimo, poi alla posizione 57 Il sole dentro di Mida, uno dei cantanti con il fandom certamente più entusiasta e forte, ancora alla posizione 61 c'è Sarah con l'EP che porta il suo nome e infine Holden con Joseph alla posizione numero 66.

Situazione leggermente diversa per la categoria singoli, dove Mammamì di Petit resiste alla posizione 33, rientrando ancora nella classifica dei 50 singoli più ascoltati. A sorpresa, invece, mancano sia Rosso Fuoco di Mida che è considerato il brano simbolo di Amici 23 e Sexy Magica della vincitrice di questa edizione.

Scopri le ultime news su Amici